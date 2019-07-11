Россия усиливает техническую поддержку ракет "БРАМОС" на территории Индии

Россия модернизирует головку самонаведения для этой крылатой ракеты , отметил генеральный директор Концерна "Гранит-Электрон" Георгий Коржавин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Россия расширяет возможности Индии по поддержанию боевой готовности крылатых ракет "БРАМОС". Об этом ТАСС в ходе 9-го Международного Военно-морского салона (МВМС-2019) сообщил генеральный директор Концерна "Гранит-Электрон" (входит в Корпорацию "Тактическое ракетные вооружение) Георгий Коржавин.

"Мы создаем в Индии цех ремонта в Хайдерабаде, строительство завершится к началу августа. Это предприятие будет ремонтировать головки самонаведения (ГСН) крылатых ракет "БРАМОС", - сообщил Коржавин.

По его словам, Индия усиливает сотрудничество с Россией в рамках программы "БРАМОС" . "Концерн "Гранит-Электрон" обеспечен заказами на поставку бортовой аппаратуры для ракет "БРАМОС" до 2023 года включительно", - добавил Коржавин.

Россия приступила к модернизации головок самонаведения (ГСН) для крылатых ракет "БРАМОС", сообщил также Коржавин.

"В настоящее время ведутся работы по модернизации ГСН для ракеты "БРАМОС". Благодаря установке новой головки, ракета сможет атаковать цель в новых режимах, например, под большими углами пикирования. Увеличивается чувствительность и помехозащищенность новой ГСН, при этом ее массо-габаритные показатели уменьшены почти вдвое", - сообщил Коржавин.

По его словам, существует модификация новой ГСН для ракеты "БРАМОС", оснащенная активной фазированной антенной решеткой. "Уже создан действующий опытный образец этой головки", - сообщил Коржавин.

Как отметил гендиректор, "Гранит-Электрон" разработал ГСН для всех вариантов крылатой ракеты "БРАМОС". "Нами созданы модификации головки самонаведения для морского, сухопутного и воздушного вариантов ракеты "БРАМОС", - сообщил Коржавин.

Выставка МВМС-2019 проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июня.