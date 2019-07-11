Войти
11.07.2019
ТАСС

В NASA считают нереалистичной идею выхода России из программы МКС

690
0
0
Заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер
Заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер.
Источник изображения: © EPA/MATTHEW CAVANAUGH

Российский и американский сегменты во многом зависят друг от друга, заявил заместитель администратора NASA Уильям Герстенмайер

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США будут продолжать взаимодействовать с Россией в рамках эксплуатации Международной космической станции (МКС). Идея выхода России из программы МКС относится к разряду сугубо гипотетических, заявил в среду заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США.

Его спросили о конкретных мерах космического ведомства США в случае вывода Россией своего сегмента из МКС. "Я считаю это интересной дискуссией только с гипотетической точки зрения. Российский и американский сегменты во многом зависят друг от друга. Мы, например, предоставляем им электроэнергию и направляем около тысячи различных передач [по связи], получая от них схожее число передач", - ответил Герстенмайер.

"Я считаю, что в реальности нам [США и России] следует оставаться международными партнерами вне зависимости от того, хотим мы этого на самом деле или нет. Мы можем говорить о многих вещах гипотетически, но в реальной жизни мы являемся составной частью международного партнерства. Мы взаимодействуем и будем продолжать взаимодействовать впредь", - отметил заместитель администратора НАСА.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в марте заявил журналистам, что госкорпорация сохранит МКС на орбите даже в случае выхода из проекта американской стороны. Рогозин пояснил, что российский сегмент может присоединять новые модули на базе научно-энергетического модуля (НЭМ), первый вариант которого будет запущен к станции в 2022 году.

"В этом есть уникальная возможность у Российской Федерации. Мы можем тиражировать НЭМ. Его конструкция такова, что он может быть домом для других стран - это может быть НЭМ2, НЭМ3, НЭМ4. Они могут расти дальше, расширяя международную часть станции. Такое предложение мы сформулировали, нашим новым партнерам предлагаем это сделать", - сказал Рогозин.

Сейчас участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция). Первоначально планировалось, что эксплуатация станции завершится в 2015-2016 годах. Однако 4 ноября 2014 года в Париже на встрече стран - участниц программы срок использования МКС был продлен до 2020 года. Затем они договорились эксплуатировать ее как минимум до 2024 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Дания
Испания
Италия
Канада
Нидерланды
Норвегия
Россия
США
Франция
Швейцария
Швеция
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Похожие новости
26.03.2019
Роскосмос сохранит МКС на орбите в случае выхода NASA из проекта
16.12.2014
МКС: история космической кооперации
21.05.2014
Глава НАСА: США смогут управлять МКС самостоятельно
28.12.2010
Европейское космическое агентство не смогло пока что найти денег для продления своего участия в МКС
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 18:03
  • 34
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор