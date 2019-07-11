Создание Россией ВНЭУ напоролось на "затык"

Создание российскими инженерами воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) сталкивается с физической проблемой утилизации тепла, сообщил РИА Новости глава "Крыловского государственного научного центра" (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов.

"Выбрана водородная технология, суть которой заключается в том, что должен осуществляться реформинг получения водорода из, например, углеводородного топлива, из солярки или природного газа. Хотя, как вы понимаете, баллоны с природным газом — это история не для подлодки. Это реакция очень экзотермическая, происходит очень сильный нагрев", — сказал специалист.

По его словам, подобная проблема для надводных кораблей, где водород хранится на борту, решаема. "Он не накапливается, а сразу поступает в топливные элементы, где происходит реакция поляризации катодов и анодов, и в конечном результате получается электричество, которое используется в электродвижении", — сказал доктор технических наук.

Филиппов уверен, что "никто реально" в мире не делал ВНЭУ по водородной технологии. "Сейчас есть такой затык, но он решается. Каждый год появляются новые наработки, температура постепенно снижается. Каждый год появляются новые решения, но пока ответа нет. Это научный поиск", — добавил глава КГНЦ.

Также Филиппов рассказал о концепции малого неатомного авианосца водоизмещением порядка 40 тысяч тонн, создание которого потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.

В апреле 2018 года сообщалось, что конструкторское бюро "Малахит" испытало образец ВНЭУ для малых неатомных подводных лодок. В России ВНЭУ для неатомных подводных лодок также создают в конструкторском бюро "Рубин".

ВНЭУ позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на ее поверхность (то есть работать без доступа к атмосферному кислороду). Аналогичные проекты ведутся во Франции, Швеции, Германии, Японии, Испании, Китае, Индии и США.