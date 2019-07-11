Войти
11.07.2019
Lenta.ru

Создание Россией ВНЭУ напоролось на "затык"

787
0
+2
Источник изображения: Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Создание российскими инженерами воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) сталкивается с физической проблемой утилизации тепла, сообщил РИА Новости глава "Крыловского государственного научного центра" (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов.

"Выбрана водородная технология, суть которой заключается в том, что должен осуществляться реформинг получения водорода из, например, углеводородного топлива, из солярки или природного газа. Хотя, как вы понимаете, баллоны с природным газом — это история не для подлодки. Это реакция очень экзотермическая, происходит очень сильный нагрев", — сказал специалист.

По его словам, подобная проблема для надводных кораблей, где водород хранится на борту, решаема. "Он не накапливается, а сразу поступает в топливные элементы, где происходит реакция поляризации катодов и анодов, и в конечном результате получается электричество, которое используется в электродвижении", — сказал доктор технических наук.

Филиппов уверен, что "никто реально" в мире не делал ВНЭУ по водородной технологии. "Сейчас есть такой затык, но он решается. Каждый год появляются новые наработки, температура постепенно снижается. Каждый год появляются новые решения, но пока ответа нет. Это научный поиск", — добавил глава КГНЦ.

Также Филиппов рассказал о концепции малого неатомного авианосца водоизмещением порядка 40 тысяч тонн, создание которого потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.

В апреле 2018 года сообщалось, что конструкторское бюро "Малахит" испытало образец ВНЭУ для малых неатомных подводных лодок. В России ВНЭУ для неатомных подводных лодок также создают в конструкторском бюро "Рубин".

ВНЭУ позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на ее поверхность (то есть работать без доступа к атмосферному кислороду). Аналогичные проекты ведутся во Франции, Швеции, Германии, Японии, Испании, Китае, Индии и США.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Испания
Китай
Россия
США
Франция
Швеция
Япония
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
Авианосец
ВНЭУ
Похожие новости
13.03.2019
В России не нашли денег на скрытые подлодки
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
27.05.2014
Рынок подводных лодок АТР
25.01.2012
Наметилась тенденция сокращения продаж боевых кораблей — часть I
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:41
  • 35
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор