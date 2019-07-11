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11.07.2019
Lenta.ru

Huawei заинтересовалась "Эльбрусами"

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Источник изображения: Фото: МЦСТ

Компания Huawei ведет переговоры с российскими компаниями о покупке бизнеса и создании совместных предприятий. Среди них разработчик процессоров "Эльбрус", пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники на рынке.

Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры "Эльбрус", производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности "Норси-Транс", а также разработчик операционной системы "Альт" "Базальт СПО".

"Приезжала целая делегация Huawei из Гонконга, предлагали 100 миллионов долларов за "Норси-Транс" полностью. На мой взгляд, они просто хотят, чтобы мы не делали русские серверы, а использовали серверы Huawei. Нам это неинтересно. Потом еще к [Александру] Киму (гендиректор МЦСТ — прим. "Ленты.ру"), который делает "Эльбрус", бегали, предлагали какую-то кооперацию, сделать совместное предприятие", — рассказал владелец "Норси-транс" Сергей Овчинников. По его мнению, Huawei нужен вход на рынок, чтобы стать "в каком-то смысле российской компанией".

В конце июня сообщалось, что Huawei и Минкомсвязии России проведут переговоры о возможности использовать российскую операционную систему "Аврора" вместо Android на устройствах компании. В ведомстве не уточнили, в какие сроки может начаться работа по внедрению российской операционной системы в устройства Huawei, однако, по словам замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова, переговоры со специалистами Huawei пройдут до начала осени.

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Страны
Россия
Компании
Минкомсвязь России
МЦСТ
Проекты
ИТ
Эльбрус МЦСТ
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