Две подлодки проекта "Лада" заложат не раньше 2022 года

Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018 года.

Субмарины сдадут в 2025 и 2027 годах, отметил глава "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Две неатомные подводные лодки проекта 677 "Лада", контракт на строительство которых был подписан в июне на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", будут заложены не раньше 2022 года и сданы в 2025 и 2027 годах. Об этом ТАСС сообщил в среду глава "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Исходя из установленных контрактом сроков сдачи лодок в 2025 и 2027 годах их закладка состоится самое раннее в 2022 году", - сказал он в ходе Международного военно-морского салона.

К настоящему времени на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) построена и передана ВМФ России в опытную эксплуатацию головная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург". Первая серийная лодка "Кронштадт" этого проекта спущена на воду и проходит испытания. Вторая серийная лодка - "Великие Луки" - находится на этапе строительства.

Подводные лодки проекта 677 типа "Лада" относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. т, под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Вооружены "Лады" в частности ракетными комплексами "Калибр". Экипаж насчитывает 35 человек.