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11.07.2019
ТАСС

Корабли ледового класса проекта 23550 получат полностью российскую систему электродвижения

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Официальное изображение патрульного корабля ледового класса проекта 23550
Официальное изображение патрульного корабля ледового класса проекта 23550.
Источник изображения: topwar.ru

Благодаря этой системе ледокол сможет "ходить во льдах, иметь высокую маневренность", отметил начальник отдела перспективных разработок ЦНИИ Судовой электротехники и технологии Денис Вербицкий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Строящиеся патрульные корабли ледового класса проекта 23550 получат полностью отечественную высоковольтную систему электродвижения. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела перспективных разработок ЦНИИ Судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ, филиал Крыловского государственного научного центра, где создана система) Денис Вербицкий.

"Филиал ЦНИИ СЭТ в сотрудничестве с "Адмиралтейскими верфями" работает над проектом 23550. В рамках нашего сотрудничества мы имеем контракт на поставку системы электродвижения для данного патрульного ледокола. Эта высоковольтная система будет полностью отечественной, изготовленной из отечественных комплектующих в рамках политики импортозамещения", - сказал Вербицкий на полях Международного военно-морского салона.

Напряжение системы составит 6,3 киловольт. Для сравнения, отметил Вербицкий, у атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" аналогичная система имеет напряжение 10,5 киловольт. Система будет давать мощность 13 мегаватт, распределенную по двум винтам.

"Благодаря нашей системе ледокол сможет ходить во льдах, иметь высокую маневренность. К тому же наше оборудование децентрализовано", - рассказал Вербицкий, пояснив, что децентрализация позволит "освободить наиболее важные объемы судна для его непосредственно функционального оборудования".

В 2016 году Минобороны РФ заказало у "Адмиралтейских верфей" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 м. Головной корабль серии "Иван Папанин" был заложен 19 апреля 2017 года.

Девятый Международный военно-морской салон проходит с 10 по 14 июля в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 353 компании, в том числе 28 иностранных компаний из 19 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
23550
Арктика
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