В подразделение военной полиции ЮВО в Абхазии поступили современные армейские многоцелевые бронеавтомобили

ЦАМТО, 10 июля. В подразделение военной полиции российской военной базы в Абхазии поступили современные армейские многоцелевые бронеавтомобили.

Полноприводные автомобили грузоподъемостью 3 т имеют высокий уровень защиты от огня стрелкового оружия, выдерживают взрыв мины до 6,4 кг в тротиловом эквиваленте.

Также в ближайшее время военные полицейские будут оснащены спецсредствами и новейшей военной экипировкой "Колпак" и "Черепаха". В составе боевой экипировки будут поставлены каски, щиты, а также нательная защита.

В феврале текущего года в разнородовые подразделения базы поступили 10 новейших бронеавтомобилей "Тигр-М" и около 10 портативных радиолокационных станций (РЛС) артиллерийской разведки "Соболятник".

Впервые за вековую историю воинской части в декабре прошлого года на военной базе было создано подразделение войсковой военной полиции. Отбор кандидатов проводился с повышенными требованиями к физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине, сообщает пресс-служба Южного военного округа.