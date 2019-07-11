Войти
11.07.2019
ТАСС

Минобороны планирует создать информационную систему о состоянии здоровья призывников

929
0
0
Источник изображения: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Предполагается, что эта система позволит оперативно уточнять медицинские данные призывника

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ прорабатывает возможность создания единой информационной системы для получения полноценной и достоверной информации о состоянии здоровья призывников. Об этом сообщил в среду начальник отделения Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Сергей Коробко.

"В Министерстве обороны прорабатывается направление по формированию единой системы электронного информационного обмена с субъектами РФ по вопросам здоровья граждан ", - сказал он на заседании межведомственной комиссии в Ставрополе.

Предполагается, что информационная система позволит оперативно уточнять медицинские данные призывника, исключит возможность предоставления призывниками недостоверных сведений.

"Для понимания объективной картины о здоровье гражданина военным комиссариатом запрашивается ряд сведений из различных медицинских организаций <...> Переход современных медицинских организаций на цифровую систему документации приводит зачастую к ее отсутствию в бумажном виде, либо ее несостоятельности по содержанию", - пояснил Коробко.

По словам начальника центра, в стране в настоящее время в полной мере создана и работает система отбора, которая позволяет не допустить попадания в войска людей с высокой склонностью к общественно опасному поведению. В результате дополнительных обследований ограниченно годными к военной службе в 2018 году были признаны 2,5 тыс. человек.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Медицина
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
27.11.2017
Проект договора о военном сотрудничестве с Ботсваной одобрен правительством РФ
23.08.2017
Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России
14.01.2015
Экзоскелеты в шкафах
12.09.2014
Телемедицинские технологии в военной медицине
31.07.2013
Еще раз о системе знаний о современной войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 18:27
  • 47
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:03
  • 34
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор