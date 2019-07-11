На военно-морском салоне в Петербурге показали нового противоминного робота

Разработка предназначена для поиска и уничтожения мин на глубине до 300 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Новейший российский необитаемый подводный аппарат (НПА) "Александрит-ИСПУМ-Э", предназначенный для оснащения кораблей противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 (шифр "Александрит") впервые представлен на 9-м Международном военно-морском салоне (МВМС-2019), проходящем в Санкт-Петербурге.

Согласно данным разработчика, ГНПП "Регион" (входит в состав Корпорации "Тактическое ракетное вооружение"), новая интегрированная система поиска и уничтожения мин предназначена для борьбы с морскими минами на глубинах до 300 м. В ее состав входит телеуправляемый НПА, способный обнаруживать, буксировать и уничтожать подводные объекты, в том числе, морских мин разных типов. "Александрит-ИСПУМ-Э" может применяться при волнении моря до трех баллов. Скорость НПА составляет порядка 3-6 м/с в зависимости от режима работы. "Аппарат может управляться на дистанции до 500 м", - проинформировал представитель КТРВ в ходе салона.

Ранее генеральный директор ГНПП "Регион" Игорь Крылов сообщил ТАСС, что все шесть заказанных кораблей ПМО проекта 12700 будут оснащены комплексом "Александрит-ИСПУМ", одновременно рассматривается вопрос об интеграции НПА в состав оборудования кораблей-тральщиков, проходящих модернизацию.