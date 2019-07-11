Войти
11.07.2019
ТАСС

На военно-морском салоне в Петербурге показали нового противоминного робота

547
0
+1
"Александрит-ИСПУМ-Э"
"Александрит-ИСПУМ-Э".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Разработка предназначена для поиска и уничтожения мин на глубине до 300 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Новейший российский необитаемый подводный аппарат (НПА) "Александрит-ИСПУМ-Э", предназначенный для оснащения кораблей противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 (шифр "Александрит") впервые представлен на 9-м Международном военно-морском салоне (МВМС-2019), проходящем в Санкт-Петербурге.

Согласно данным разработчика, ГНПП "Регион" (входит в состав Корпорации "Тактическое ракетное вооружение"), новая интегрированная система поиска и уничтожения мин предназначена для борьбы с морскими минами на глубинах до 300 м. В ее состав входит телеуправляемый НПА, способный обнаруживать, буксировать и уничтожать подводные объекты, в том числе, морских мин разных типов. "Александрит-ИСПУМ-Э" может применяться при волнении моря до трех баллов. Скорость НПА составляет порядка 3-6 м/с в зависимости от режима работы. "Аппарат может управляться на дистанции до 500 м", - проинформировал представитель КТРВ в ходе салона.

Ранее генеральный директор ГНПП "Регион" Игорь Крылов сообщил ТАСС, что все шесть заказанных кораблей ПМО проекта 12700 будут оснащены комплексом "Александрит-ИСПУМ", одновременно рассматривается вопрос об интеграции НПА в состав оборудования кораблей-тральщиков, проходящих модернизацию.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Регион ГНПП
Проекты
НПА
пр. 12700
Робот
Выставки
МВМС
Похожие новости
21.06.2017
Искусство видеть цель
09.09.2015
Плохая игра при хорошей мине
09.09.2015
Какой противоминный БЭК нужен нашему флоту?
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
25.06.2015
Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:41
  • 35
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор