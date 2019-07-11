ВМФ России получат четыре спасательных судна проекта 21300

Сейчас флот использует судно проекта 21300 "Игорь Белоусов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российский военно-морской флот получит серию из четырех спасательных судов проекта 21300, рассказал журналистам на полях Международного военно-морского салона главком ВМФ РФ Николай Евменов.

В настоящий момент на флоте используется судно проекта 21300 "Игорь Белоусов".

"Серия будет, абсолютно. По количеству - четыре спасательных судна и дальше модернизация этих судов. Тем более, вы знаете, что "Игорь Белоусов" имеет большой модернизационный задел", - сказал Евменов, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли осуществляться серийное строительство судов 21300.

При этом главком ВМФ РФ не назвал сроков строительства серии. Также он отметил, что на сегодня спасатели Северного флота в достаточном количестве укомплектованы судами и оборудованием для спасения подводных лодок. "Сказать, когда туда [на Северный флот] придет новый корабль, я пока не могу, потому что тех кораблей и судов... вполне достаточно, чтобы обеспечить гарантированное спасение подводных лодок", - сказал Евменов.

Девятый Международный военно-морской салон проходит с 10 по 14 июля в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 353 компании, в том числе 28 иностранных компаний из 19 стран.