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11.07.2019
ТАСС

ВМФ России получат четыре спасательных судна проекта 21300

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Судно "Игорь Белоусов"
Судно "Игорь Белоусов".
Источник изображения: bastion-karpenko.ru/А.В. Карпенко

Сейчас флот использует судно проекта 21300 "Игорь Белоусов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российский военно-морской флот получит серию из четырех спасательных судов проекта 21300, рассказал журналистам на полях Международного военно-морского салона главком ВМФ РФ Николай Евменов.

В настоящий момент на флоте используется судно проекта 21300 "Игорь Белоусов".

"Серия будет, абсолютно. По количеству - четыре спасательных судна и дальше модернизация этих судов. Тем более, вы знаете, что "Игорь Белоусов" имеет большой модернизационный задел", - сказал Евменов, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли осуществляться серийное строительство судов 21300.

При этом главком ВМФ РФ не назвал сроков строительства серии. Также он отметил, что на сегодня спасатели Северного флота в достаточном количестве укомплектованы судами и оборудованием для спасения подводных лодок. "Сказать, когда туда [на Северный флот] придет новый корабль, я пока не могу, потому что тех кораблей и судов... вполне достаточно, чтобы обеспечить гарантированное спасение подводных лодок", - сказал Евменов.

Девятый Международный военно-морской салон проходит с 10 по 14 июля в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 353 компании, в том числе 28 иностранных компаний из 19 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Проекты
СФ
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