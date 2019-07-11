Войти
11.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Все четыре флота России решили снабдить спасательными судами проекта 21300

620
0
+1
Спасательное судно "Игорь Белоусов"
Спасательное судно "Игорь Белоусов" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов заявил в среду, что все четыре флота страны получат по спасательному судну проекта 21300 (типа "Игорь Белоусов").

"Серия будет, абсолютно... То есть четыре спасательных судна", – передает РИА "Новости" слова Евменова на Военно-морском салоне.

Напомним, в декабре 2015 года первое в своем классе спасательное судно "Игорь Белоусов" вошло в боевой состав Военно-морского флота России.


Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Похожие новости
30.04.2019
Корабли ТОФ во главе с "Варягом" прибыли на учения в Китай
29.04.2019
Отряд кораблей ТОФ отработал элемент учений "Морское взаимодействие"
01.10.2018
ВМС Индии закупают суда с британской системой спасения
23.09.2015
Спасательное судно "Игорь Белоусов" произвело первый водолазный спуск
12.08.2015
Дыгало: спасательное судно "Игорь Белоусов" испытают в Атлантике
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:41
  • 35
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор