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11.07.2019
Известия.ru

В Великобритании началась разработка лазерного и радиочастотного оружия

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Источник изображения: Фото: gov.uk

Разработка сверхсовременного лазерного и радиочастотного оружия, которое может "произвести революцию на поле боя", началась в Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Королевства.

В планах ведомства — создать три образца оружия направленной энергии (ОНЭ) с целью изучения потенциала боевых технологий и введения их в эксплуатацию.

"Разрабатываемые комплексы могут питаться от двигателя автомобиля или генератора, что значительно снизит их эксплуатационные расходы и обеспечит беспрецедентную универсальность на линии фронта", — сообщается на сайте ведомства.

Лазерные системы используют световые лучи высокой энергии для уничтожения вражеских летательных аппаратов (дронов и ракет). Радиочастотное оружие выводит электронику противника из строя.

Испытания новых комплексов начнутся в 2023 году. Оружие будет установлено на кораблях Королевского флота и машинах сухопутных войск. После проверки новые технологии могут быть задействованы во всех трех видах Вооруженных сил Соединенного Королевства.

Минобороны Великобритании намерено инвестировать до 130 млн в разработку ОНЭ, а также на создание нового объединенного программного управления и набор персонала для управления этой программой.

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Великобритания
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