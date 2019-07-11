Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ

Санкт-Петербург. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Разработка нового поколения ракет для истребителя пятого поколения идёт в соответствии с графиком, сообщил "Интерфаксу" глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Все делается в соответствии с графиком. Как мы увидим серийный самолёт, на нем вы увидите (новое поколение ракет, - "ИФ")", - сказал Обносов отвечая на вопрос о разработке новых ракет для Су-57.

В июне на форуме "Армия" сообщалось о заключении контракта на закупку для Су-57 перспективных ракет "воздух-воздух" "Изделие-180".

Как сообщалось в СМИ, "Изделие-180" - модификация ракеты "воздух-воздух" средней дальности Р-77, предназначенная для истребителя пятого поколения "Су-57".

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что первые серийные самолеты Су-57 не получат новое поколение боеприпасов. По его словам, работы по созданию нового авиационно-бомбового вооружения, неуправляемых ракет и патронов для авиационных пушек находятся на начальной стадии.

Собеседник агентства отметил, что в данное время успешно идет создание управляемых ракет для истребителя.

В сентябре 2018 года Обносов сообщил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках. Внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к пятому поколению истребителей.