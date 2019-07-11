Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
Санкт-Петербург. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Разработка нового поколения ракет для истребителя пятого поколения идёт в соответствии с графиком, сообщил "Интерфаксу" глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
"Все делается в соответствии с графиком. Как мы увидим серийный самолёт, на нем вы увидите (новое поколение ракет, - "ИФ")", - сказал Обносов отвечая на вопрос о разработке новых ракет для Су-57.
В июне на форуме "Армия" сообщалось о заключении контракта на закупку для Су-57 перспективных ракет "воздух-воздух" "Изделие-180".
Как сообщалось в СМИ, "Изделие-180" - модификация ракеты "воздух-воздух" средней дальности Р-77, предназначенная для истребителя пятого поколения "Су-57".
Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что первые серийные самолеты Су-57 не получат новое поколение боеприпасов. По его словам, работы по созданию нового авиационно-бомбового вооружения, неуправляемых ракет и патронов для авиационных пушек находятся на начальной стадии.
Собеседник агентства отметил, что в данное время успешно идет создание управляемых ракет для истребителя.
В сентябре 2018 года Обносов сообщил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.
Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках. Внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к пятому поколению истребителей.
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и главное приводят в качестве аргументов не свои успехи , а матрасов .
это как ссорятся Вася и Петро , у Вася успехи есть и немалые , а у Петро ничего кроме европейского варианта имени Педро Гомес . и тогда Петя говорит а вот у Джона новая машина и новый ноут , только новая машина и ноут у Джона и это Джон будет кататься на новом авто и сидеть за новыу ноутом , а Педро как собирал рапс так и дальше будет собирать его , и что то повкуснее рапса он сможет купить только на деньги которые немецкий клиент дал дочери Педры за час интимных услуг .
у России уже 2 сотни ССЖ , пара сотен современных самолетов и более 3 сотен боевых вертушек (и это без учета Ми-8) , в России делают моторы , двигатели , реакторы , корабли , строят уникальные мосты и много чего другого (даже оптоволокно свое есть) .
у каклов только рапс .
даже Ан и тот прокакали .
вот и остается убогим только тут блевать .