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11.07.2019
Lenta.ru

России пообещали авианосец за 200 миллиардов рублей

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Павел Филиппов
Павел Филиппов.
Источник изображения: Фото: krylov-centre.ru

Создание малого неатомного авианосца потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава "Крыловского государственного научного центра" (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов.

"Мы разработали концептуальную модель многоцелевого авианосца с газотурбинной установкой малого водоизмещения, порядка 40 тысяч тонн", — сказал специалист.

По его словам, на корабле "могут базироваться порядка 40 самолетов и вертолетов", для чего авианосец предполагает наличие электромеханических катапульт и трамплина. "При этом самолет разгоняется на 40 метрах до скорости взлета, и под углом атаки в 60 градусов без провала взлетает с заправкой до 70 процентов. Сейчас они практически полупустые взлетают", — рассказал доктор технических наук.

Филиппов отметил, что в ближайшие три года "ничего строиться не будет", а "дальше Минобороны планирует в районе 2023 года выдать техническое задание на разработку техпроекта". Также глава КГНЦ напомнил о необходимости модернизации российских верфей для строительства крупных кораблей.

В июне научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин заявил, что предлагаемый российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн по своим возможностям превосходит действующий корабль Королевского военно-морского флота Queen Elizabeth ("Королева Елизавета").

Россия располагает единственным действующим авианосцем "Адмирал Кузнецов", построенным в СССР, но в настоящее время находящимся на ремонте.

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Страны
Россия
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Адмирал Кузнецов
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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