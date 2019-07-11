Концерн "Калашников" начал экспортные поставки катеров БК-10 и БК-16

Годом ранее концерн сообщал ТАСС, что покупку катеров рассматривают Вооруженные силы ЮАР, а также Филиппины и Аргентина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" заключил первые экспортные контракты на транспортно-десантные катера типов БК-10 и БК-16 и уже начал первые поставки. Об этом в среду сообщил заместитель гендиректора АО "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов на пресс-конференции в рамках Девятого Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

"Нельзя не сказать о траспортно-десантных катерах поизводства концерна "Калашников" БК-10 и БК-16. Тоже вызывают неподдельный интерес, что-то уже законтрактовано, начинаются поставки. Надеюсь, мы все вместе продвинем и марку "Калашников, и корпорацию ОСК", - сказал Севастьянов.

В 2017 году в "Калашникове" сообщали ТАСС, что Вооруженные силы ЮАР рассматривают покупку 12 катеров обеих модификаций, Филиппины и Аргентина - порядка 10 катеров.

Концерн производит скоростной многоцелевой катер БК-18, транспортно-десантный БК-16, а также скоростную штурмовую лодку БК-10 и скоростную десантно-штурмовую БК-9.

Девятый Международный военно-морской салон открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля. Организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и правительства Петербурга. Ожидается участие в нем 45 официальных делегаций из 33 государств, 28 компаний из 19 стран.