Глава ОСК сообщил о готовящемся контракте на разработку техпроекта подлодки "Калина"

ЦАМТО, 10 июля. Минобороны РФ и ОСК должны заключить контракт на разработку технического проекта неатомной подводной лодки пятого поколения "Калина".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Минобороны и ОСК должны заключить контракт на технический проект. По времени технический проект будет разрабатываться два года, то есть до 2021 года при условии заключения контракта в этом году", – сказал А.Рахманов.

По его словам, разработку этого проекта будет вести ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург).

ВМФ РФ находится на этапе формирования требований к кораблю, отметил собеседник агентства. После оглашения требований и будет подписан соответствующий контракт.

"У флота есть намерение вернуться к этой тематике, мы должны конкретизировать финализацию при формировании контрактных отношений", – сказал "РИА Новости" глава ОСК.

Проект неатомной подводной лодки "Калина", строительство которой включено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы, разработан ЦКБ МТ "Рубин" по заказу Минобороны РФ в 2015 году.

Главными особенностями проекта "Калина" являются штатная ВНЭУ и крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". По своим тактико-техническим характеристикам подлодки "Калина" должны значительно превзойти предшественников проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада".

В интервью "РИА Новости" А.Рахманов отметил, что технический проект НАПЛ "Калина" будет разработан на основе всех наработок предыдущих подлодок, при этом "Лада" не выступает прототипом.

"Это симбиоз. Говорить, что какая-то из этих лодок станет прототипом "Калины", нельзя. Это сборная солянка. Если сравнивать с самолетами поколения 4++ и пятого поколения, то это пятое поколение", – сказал А.Рахманов.

По его словам, "Калина" – это продолжение предыдущего проекта "Лада". Совершенно очевидно, что в "Калине" будут использованы все наработки, которые у нас есть в энергетике традиционных подводных лодок", – отмечает агентство.