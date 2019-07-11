Войти
11.07.2019
ТАСС

В "Рособоронэкспорте" заявили о наращивании Россией экспорта военно-морских технологий

571
0
0
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Заместитель директора компании добавил, что основной партнер для сотрудничества - Индия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Россия наращивает свои компетенции в сфере экспорта военно-морских технологий. Об этом в ходе 9-го Международного военно-морского салона (МВМС-2019) сообщил журналистам заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов.

"Ряд стран - потенциальных покупателей поднимает вопрос о передаче технологий. Сейчас идут переговоры не о простой продаже изделия, идут запросы, как поставить какой-либо стране флот", - проинформировал Севастьянов.

По его словам, в области передачи российских военно-морских технологий уже достигнуты существенные успехи. "Конкретный пример - это Индия и Вьетнам", - подчеркнул Севастьянов.

Как отметил замглавы "Рособоронэкспорта", рассматривается поставка военно-морской техники, в частности фрегатов, корветов и подводных лодок, некоторым странам Юго-Восточной Азии. Севастьянов также отметил, что основными партнерами России по военно-техническому сотрудничеству в военно-морской сфере являются Индия и в меньшей степени Китай.

Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля. Организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и правительства Петербурга. Ожидается участие в нем 45 официальных делегаций из 33 государств, 28 компаний из 19 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
Компании
Минпромторг РФ
РОЭ
Выставки
МВМС
Похожие новости
13.09.2017
Bладимир Кожин: контракт на поставку Турции С-400 подписан и готовится к выполнению
04.09.2017
"Форма собственности не является главным содержанием нашей работы"
29.01.2015
Повернемся к Азии – передом, а к Европе…
04.07.2013
"Вертолеты России" представляют серийные и перспективные проекты на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
02.11.2012
Действия в сфере ВТС должны быть адекватны современным условиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:41
  • 35
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор