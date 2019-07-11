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11.07.2019
ТАСС

Российские подводные лодки начали оснащать новейшими перископами "Парус-98"

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Перископ "Парус-98"
Перископ "Парус-98".
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Благодаря перископам подводники могут вести круглосуточное наблюдение в сложных метеоусловиях и принимать сигналы спутниковых навигационных систем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Строящиеся российские подводные лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота получат новейшие перископы "Парус-98" непроникающего типа разработки Концерна "ЦНИИ Электроприбор". Об этом ТАСС в ходе салона МВМС-2019 сообщил первый заместитель генерального директора Александр Соколов.

"Мы поставили наши новые перископы "Парус-98" для первых двух лодок проекта 636.3 Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", строящихся на "Адмиралтейских верфях", - проинформировал собеседник агентства.

По его словам, с помощью нового перископа подводники могут вести круглосуточное наблюдение в сложных метеоусловиях, принимать сигналы спутниковых навигационных систем, обнаруживать излучения радиотехнических средств надводных кораблей, измерять дистанцию до наблюдаемых объектов.

В обновленной версии перископа установлен телевизионный канал высокой четкости, а в тепловизионном канале установлена матрица с глубоким охлаждением и увеличенным разрешением, а также повышена чувствительность. Разработчики повысили помехозащищенность, применив оптоволоконный кабель. Кроме того, полностью переработан лазерный дальномер и изменена вычислительная система.

"Начиная с этого года новые и модернизируемые проекты подводных лодок будут оснащаться перископами "Парус-98" на новой элементной базе.  По более ранним контрактам  продолжатся поставки перископов предыдущего поколения. В перспективе возможна их модернизация непосредственно на объектах", - сообщил Соколов.

В настоящее время "Адмиралтейские верфи" также ведут строительство подводных лодок проекта 677 (шифр "Лада") "Кронштадт" и "Великие Луки", на которых устанавливаются перископы предыдущего поколения.

В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019" Министерство обороны РФ заказало еще две лодки проекта 677. "Не исключаем, что флот пример решение об оснащении этих субмарин нашими перископами нового поколения", - отметил представитель Концерна.

Образец перископа "Парус-98" нового поколения демонстрируется на стенде Концерна "ЦНИИ Электроприбор" на 9-м Международном военно-морском салоне (МВМС-2019).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
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877 Палтус
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