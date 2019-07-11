Новейший британский авианосец снова дал течь

Новейший авианосец Королевского флота Queen Elizabeth должен был в конце этой недели вернуться в порт приписки для проведения планового технического обслуживания, однако с морских просторов пришлось ретироваться в срочном порядке.

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Как оказалось, во время нахождения новейшего корабля британских ВМС в море, во внутренних объемах авианосца опять обнаружилась вода, после чего было принято решение о возвращении в порт приписки.

Проблема кажется относительно незначительной, хотя это вряд ли остановит людей, делающих муху из слона

- пишет британское издание UK Defence Journal, поясняя, что возвращение корабля является лишь "мерой предосторожности".

Представитель военно-морских сил страны по данному поводу пояснил:

После незначительной проблемы, произошедшей с внутренней системой, экипаж был обязан откачать небольшой объем воды с корабля. Ведется следствие по этому делу. У HMS Queen Elizabeth была небольшая проблема, связанная с водой во внутренней системе. Ни в коем случае не было повреждений или пробоин в корпусе

Со своей стороны заметим, что авианосец, обошедшийся британской казне в три миллиарда фунтов стерлингов, уже давал течь в декабре 2017 года (приходилось откачивать 200 литров воды в час), спустя две недели после его принятия на вооружение. Тогда это объяснялось поломкой в работе насоса, встроенного в вал, что приводило к просачиванию воды.