Войти
11.07.2019
Военно-промышленный курьер

В Индии модернизируют старые АК

575
0
0

Речь идет о тюнинге АК-системы

В декабре 2018 года СМИ сообщили о подписании Индией соглашения о лицензионном производстве автоматов Калашникова, и в марте 2019 года в городе Корва (округ Амети штата Уттар-Прадеш) был открыт завод "Korwa Ordnance Factory" по производству автоматов АК-103 под патрон 7,62х39 мм.

При этом, судя по всему, вопрос о принятии на вооружение индийской армии и сил правопорядка новой штурмовой винтовки еще не определен, и до сих пор остается открытым.

Напомним, что в 1998 году для замены английской автоматической винтовки L1A1, состоящей на вооружении ВС Индии и производившейся по лицензии для вооруженных сил Индии, была разработана собственная штурмовая винтовка INSAS ("Indian National Small Arms System") под патрон 5,56х45 НАТО. Основой этого оружия стала АК-схема. Однако спроектированная на базе одной из самых надежных оружейных конструкций, винтовка надежностью не отличается. И очень скоро последовали многочисленные рекламации, и индийские военные активно ищут ей замену.

При этом определенное количество автоматов Калашникова – АК-47 и АКМ было закуплено еще в СССР, и используется рядом индийских подразделений, получая самую высокую оценку за свою неприхотливость, надежность и высокую огневую мощь.

Казалось бы, выбор очевиден – это упомянутый АК-103. Но, видимо из-за давления Вашингтона, недовольного военно-техническим сотрудничеством Нью-Дели и Москвы, вопрос "повис в воздухе".

В 2016 году даже было принято решение о принятии на вооружение "временного оружия мирного времени" - 5,56-мм автомата INSAS Excalibur Mark-I. От базовой версии INSAS винтовка Excalibur отличается меньшей массой, укороченным стволом (400 мм), а также наличием режима автоматического огня и планки Пикатинни. Предполагалось, что новые автоматы будут направлены в специализированные антиповстанческие подразделения и другие части сухопутных

войск. Впрочем, и эта мера не решала наболевших проблем. Тем более, что из-за повсеместного применения индивидуальных средств бронезащиты оружие под патрон 5,56х45 было признано индийскими военными неактуальным, и требует, по их мнению замены на винтовки калибра 7,62.

Таким образом, в распоряжении бойцов армии и сил правопорядка в настоящий момент есть только одно оружие, отвечающее их требованиям по надежности – это АК.

При этом и "старичок" Калашников не устраивает их полностью. В перечне претензий к нему - устаревшая эргономика и отсутствие посадочных мест для оптики, ЛЦУ и осветителей. Исходя их этих требований, и в силу неопределенности судьбы "индийского" АК-103, в котором большинство этих проблем решено, принято решение о модернизации имеющихся в наличии автоматов. Согласно поступающей информации, модернизированные автоматы получат новые телескопические приклады с регулируемой щекой (для удобства стрельбы с использованием каллиматорного, оптического или ночного прицела, посадочное место для оптики, а так же для ЛЦУ и тактического фонаря. Кроме того АК получит новое цевье более эргономичной формы, обрезиненные рукоятки – управления огня и тактическую.

Таким образом, речь идет о довольно стандартном тюнинге АК-системы, который уже давно осуществляют вооруженные профессионалы, спортсмены и просто стрелки – любители во всем мире. Множество фирм выпускает комплекты для такого усовершенствования, и их установка, как правило, не требует каких-то особых навыков и оборудования. Пока неизвестно, станут ли индийские военные усовершенствовать свои автоматы самостоятельно, или эти работы будут произведены в заводских условиях.

Так же не сообщается, будут ли тюнинг-комплекты закуплены за рубежом, или Индия сама займется их выпуском.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Россия
США
Продукция
АК-103
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
INSAS
NATO
Похожие новости
06.02.2019
Индия закупает автоматические винтовки SIG Sauer SIG716
28.01.2011
Что думает Сердюков о русском оружии?
03.11.2009
Успешная работа даже во время кризиса
21.12.2007
В фокусе оборона: российские преимущества в конкурентной борьбе
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 18:03
  • 34
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор