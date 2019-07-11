В Индии модернизируют старые АК

Речь идет о тюнинге АК-системы

В декабре 2018 года СМИ сообщили о подписании Индией соглашения о лицензионном производстве автоматов Калашникова, и в марте 2019 года в городе Корва (округ Амети штата Уттар-Прадеш) был открыт завод "Korwa Ordnance Factory" по производству автоматов АК-103 под патрон 7,62х39 мм.

При этом, судя по всему, вопрос о принятии на вооружение индийской армии и сил правопорядка новой штурмовой винтовки еще не определен, и до сих пор остается открытым.

Напомним, что в 1998 году для замены английской автоматической винтовки L1A1, состоящей на вооружении ВС Индии и производившейся по лицензии для вооруженных сил Индии, была разработана собственная штурмовая винтовка INSAS ("Indian National Small Arms System") под патрон 5,56х45 НАТО. Основой этого оружия стала АК-схема. Однако спроектированная на базе одной из самых надежных оружейных конструкций, винтовка надежностью не отличается. И очень скоро последовали многочисленные рекламации, и индийские военные активно ищут ей замену.

При этом определенное количество автоматов Калашникова – АК-47 и АКМ было закуплено еще в СССР, и используется рядом индийских подразделений, получая самую высокую оценку за свою неприхотливость, надежность и высокую огневую мощь.

Казалось бы, выбор очевиден – это упомянутый АК-103. Но, видимо из-за давления Вашингтона, недовольного военно-техническим сотрудничеством Нью-Дели и Москвы, вопрос "повис в воздухе".

В 2016 году даже было принято решение о принятии на вооружение "временного оружия мирного времени" - 5,56-мм автомата INSAS Excalibur Mark-I. От базовой версии INSAS винтовка Excalibur отличается меньшей массой, укороченным стволом (400 мм), а также наличием режима автоматического огня и планки Пикатинни. Предполагалось, что новые автоматы будут направлены в специализированные антиповстанческие подразделения и другие части сухопутных

войск. Впрочем, и эта мера не решала наболевших проблем. Тем более, что из-за повсеместного применения индивидуальных средств бронезащиты оружие под патрон 5,56х45 было признано индийскими военными неактуальным, и требует, по их мнению замены на винтовки калибра 7,62.

Таким образом, в распоряжении бойцов армии и сил правопорядка в настоящий момент есть только одно оружие, отвечающее их требованиям по надежности – это АК.

При этом и "старичок" Калашников не устраивает их полностью. В перечне претензий к нему - устаревшая эргономика и отсутствие посадочных мест для оптики, ЛЦУ и осветителей. Исходя их этих требований, и в силу неопределенности судьбы "индийского" АК-103, в котором большинство этих проблем решено, принято решение о модернизации имеющихся в наличии автоматов. Согласно поступающей информации, модернизированные автоматы получат новые телескопические приклады с регулируемой щекой (для удобства стрельбы с использованием каллиматорного, оптического или ночного прицела, посадочное место для оптики, а так же для ЛЦУ и тактического фонаря. Кроме того АК получит новое цевье более эргономичной формы, обрезиненные рукоятки – управления огня и тактическую.

Таким образом, речь идет о довольно стандартном тюнинге АК-системы, который уже давно осуществляют вооруженные профессионалы, спортсмены и просто стрелки – любители во всем мире. Множество фирм выпускает комплекты для такого усовершенствования, и их установка, как правило, не требует каких-то особых навыков и оборудования. Пока неизвестно, станут ли индийские военные усовершенствовать свои автоматы самостоятельно, или эти работы будут произведены в заводских условиях.

Так же не сообщается, будут ли тюнинг-комплекты закуплены за рубежом, или Индия сама займется их выпуском.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",