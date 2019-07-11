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11.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Турция предостерегла США от ошибочных шагов в отношении С-400

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксоя заявил, что Анкара призвала США отказаться от шагов, которые могут нанести ущерб их отношениям, в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

"Заявление пресс-секретаря госдепа США не соответствует духу и содержанию переговоров между президентами Турции и США (Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа) в ходе саммита лидеров G20. Условия для поставок в Турцию С-400 очевидны, и президент Трамп это подтвердил. Мы с самого начала вели этот процесс прозрачно, предложили создать рабочую группу для устранения беспокойства США относительно возможного ущерба истребителям F-35, но до сих пор не получили ответ. Призываем США избегать ошибочных шагов, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям, если они продолжат игнорировать дипломатию и диалог", – передает РИА "Новости" заявление Аксоя.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о подготовке к отправке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Напомним, во вторник глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявил, что Турцию ждут "реальные и негативные последствия" в случае, если поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены.



Дмитрий Зубарев

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Страны
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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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