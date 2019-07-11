Современные тенденции развития вооружения БМП: башня

В наши дни боевые машины пехоты (БМП) стали основным средством огневой поддержки механизированных отделений и взводов. Эффективность их вооружения определяется не только его калибром и системой управления огнём, но и схемой размещения. Какие существуют подходы к выбору конструкции башни для БМП в разных странах мира?

С 70-х годов прошлого века в ведущих армиях мира продолжается процесс переноса "центра тяжести" огневой мощи механизированных (мотострелковых) отделений и взводов с солдат на поддерживающие их боевые машины пехоты. Первоначально главным мотивом этого была подготовка к боевым действиям в условиях применения оружия массового поражения — прежде всего ядерного. Эта тенденция сохранилась и после окончания "Холодной войны". Сокращение личного состава армий ведущих стран и их постепенный переход на контрактный принцип комплектования вели к уменьшению численности низовых подразделений. Это можно было компенсировать увеличением огневой мощи БМП. Если ранее бронетранспортёры и БМП играли вспомогательную роль, служа средством поддержки спешенного десанта, то теперь десант прикрывает и поддерживает БМП, вооружение которых стало основным средством решения огневых задач.

Ключевые факторы, определяющие огневую мощь БМП, — выбор основного вооружения, системы управления огнём, а также конструкции башни. Начнём анализ с последнего из них. Выбор компоновки башни БМП — одна из наиболее трудных задач, встающих перед разработчиками тактико-технических требований. Все применяющиеся решения можно свести к четырём схемам:

одноместная обитаемая башня;

двухместная обитаемая башня;

необитаемая башня открытого типа;

необитаемая башня закрытого типа.

Обитаемые башни

Исторически наиболее ранней является первая схема. Именно такой башней оборудована советская БМП-1, принятая на вооружение в 1966 году и ставшая первой классической боевой машиной пехоты. Сегодня одноместные башни встречаются очень редко: можно вспомнить лишь башню DRAGAR разработки французского концерна GIAT (ныне — "Некстер") с 25-мм пушкой М811 и спаренным 7,62-мм пулемётом, которая устанавливается на турецкие БМП AIFV. Другие же башни такого типа, появившиеся в последние два десятилетия, распространения не получили. Среди них — башня 2А42 "Кобра" (с 30-мм пушкой 2А42 и 7,62-мм пулемётом ПКТ) словацко-белорусской разработки, предлагавшаяся для модернизации различных БМП и БТР, а также немецкая башня "Рейнметалл" Е8 (с 30-мм пушкой МК30-2), испытывавшаяся на БТР и БМП нескольких типов (AMV ХС-360Р, "Пиранья III", "Боксер", "Кентаурус", БМП-2, "Рысь"), но так и не принятая на вооружение.

Башня DRAGAR, установленная на БМП AIFV. Источник изображения: army-technology.com

Башня 2А42 "Кобра". Источник изображения: valka.cz

Причины низкой популярности одноместных башен очевидны: во-первых, перегруженность наводчика обязанностями, что неминуемо сказывается на эффективности боевого применения; во-вторых, низкая ситуационная осведомлённость командира БМП, располагающегося в корпусе машины и имеющего ограниченный обзор.

Доминирующим типом остаются двухместные обитаемые башни, лишённые недостатков одноместных конструкций. Они используются большинством наиболее распространённых "классических" боевых машин пехоты: БМП-2, М2 "Брэдли", "Уорриор" и другими.

Необитаемые башни

Доминирующая тенденция развития вооружения современных БМП — отказ от обитаемых башен в пользу необитаемых. Распространение последних обусловлено прежде всего развитием электронно-оптических приборов, применение которых позволяет командиру БМП и наводчику наблюдать за полем боя и вести огонь, находясь не в башне, а в корпусе машины. Необитаемые башни делятся на два типа: открытый, в котором вооружение не защищено бронёй (например, израильская RCWS-30 "Самсон") и закрытый (например, башня БМП "Пума" и "Мизрак-30"). Промежуточное положение занимает российская башня "Бумеранг-БМ", которую можно отнести к полузакрытому типу. В ней основные элементы системы управления огнём, активная система обороны и две спаренные пусковые установки ПТРК расположены открыто, а система стабилизации, приводы башни, боекомплект и спаренная установка автоматической пушки и пулемёта защищены броней. Такое решение позволяет уменьшить массу башни при сохранении высокого уровня защиты её основных узлов.

Башня RCWS-30 на опытном образце модернизированной в Польше БМП-1. Источник изображения: wzm.pl

Башня полузакрытого типа "Бумеранг-БМ". Источник изображения: btvt.info

Недостатки башен открытого типа привели к тому, что они применяются главным образом на колёсных боевых машинах, для которых экономия массы особенно важна. Например, израильские "Самсоны" устанавливаются на "Пандурах II" чешской армии и LAV III, поставляемых в Колумбию. В самом же Израиле башня "Самсон" испытывалась на тяжёлом БТР "Намер", но была отвергнута военными. Вместо этого "Намер" получил новую необитаемую башню закрытого типа с богатым составом вооружения: 30-мм пушкой, 7,62-мм пулемётом, 60-мм миномётом и выдвижной спаренной пусковой установкой ПТУР "Спайк-LR". Таким образом, "Намер" превратился из БТР в полноценную тяжёлую БМП.

Тяжёлая БМП "Намер". Источник изображения: Przeżdziecki P. Wieże bezzałogowe do Namera i Ejtana // Wojsko i Technika. – 2019. – №1

Критерии выбора

Главной причиной популярности необитаемых башен являются их меньшие размеры и масса по сравнению с обитаемыми конструкциями. Кроме того, такие башни позволяют легко изолировать боекомплект пушки и ПТРК от экипажа, повысив его выживаемость. Защиту необитаемой башни можно ослабить, что позволит сэкономить массу БМП, не уменьшив при этом защищённость экипажа. Большинство необитаемых башен отличаются малым диаметром погона, а также не требуют дополнительного объёма в подбашенном пространстве корпуса. Благодаря этому БМП с необитаемой башней может вмещать на одного-двух десантников больше, чем машина с классической башней. Ещё одно преимущество необитаемых башен — возможность обеспечить бо́льшие углы возвышения для основного вооружения.

Идеальны ли необитаемые башни? Конечно же, нет: у них имеются свои недостатки. Ключевой из них — недостаточная ситуационная осведомлённость командира БМП и наводчика. Если не принимать во внимание крайне дорогие образцы с многочисленными камерами и нашлемными дисплеями (всё ещё остающиеся на стадии прототипов), до сих пор не предложено адекватной замены для командирского люка с перископами по его окружности, обеспечивающего к тому же возможность наблюдения через открытый люк. Производные от этого — более высокая цена необитаемых башен по сравнению с традиционными, вызванная необходимостью применения более дорогих средств наблюдения, а также их высокая сложность. Обитаемая башня гораздо проще в проектировании и изготовлении.

Необитаемые башни открытого типа практически не защищены от легковоспламеняющихся веществ, начиная от напалма и заканчивая "коктейлями Молотова". Весьма слаба их защищённость от огня стрелкового оружия и осколков. Наиболее уязвимыми местами считаются рукава подачи боеприпасов, приводы вертикального наведения и прицелы. Башни открытого типа позволяют довольно легко устранять неисправности, но для этого необходим выход членов экипажа наружу: доступ к башне изнутри машины отсутствует. Крайне трудно и обеспечить нормальное функционирование такой башни при низких температурах: она весьма уязвима к обледенению.

БМП "Пума" с башней закрытого типа. Источник изображения: n-tv.de

Часть вышеупомянутых недостатков устранена в необитаемых башнях закрытого типа. Их вооружение, приводы наведения и прицельно-обзорные устройства прикрыты бронёй, защищающей не только от вражеского огня, но и от атмосферных осадков и пыли. Кроме того, в большинстве башен закрытого типа предусмотрена возможность доступа изнутри машины, что облегчает устранение неисправностей и осечек в боевых условиях. Впрочем, за эти преимущества приходится платить увеличенными размерами и массой башни.

БМП "Курганец-25". Источник изображения: vitalykuzmin.net

Сегодня самые распространённые — двухместные обитаемые башни. Эти конструкции также не лишены недостатков, главные из которых — большие размеры и масса, отсутствие изоляции боекомплекта от экипажа, а также наличие подбашенной корзины, "съедающей" до 40% внутреннего объёма БМП. Именно стремление сэкономить массу машины во многих случаях обусловило отказ от обитаемых башен в пользу необитаемых, как это произошло с немецкой БМП "Пума", российской "Курганец-25", а также новейшим вариантом американского БТР "Страйкер", вооружённым 30-мм пушкой. В тех же случаях, когда ограничения по массе не имеют решающего значения, вполне рациональным представляется применение классической двухместной башни. Главное её преимущество — уже упоминавшаяся лучшая ситуационная осведомлённость командира и наводчика, достигаемая без применения сложных и дорогих технических решений. Один из примеров такого подхода — британский "Эйджекс", новейшая боевая машина, относящаяся к классу БРМ, но "выросшая" из боевой машины пехоты. Несмотря на применение весьма "продвинутой" системы управления огнём, её конструкторы выбрали двухместную обитаемую башню, руководствуясь прежде всего стремлением обеспечить хороший обзор. Башня такого же типа применена на южнокорейской БМП К21 и машинах семейства CV90.

БМП К21. Источник изображения: pinterest.com

Ещё одно преимущество башни традиционной конструкции — возможность быстро и безопасно устранять осечки и неисправности.

Какой же тип башни оптимален для современной БМП? Его выбор определяется рядом факторов. Если необходимо свести к минимуму массу боевой машины и увеличить на одного-двух человек численность перевозимого десанта, оптимальное решение — необитаемая башня (дистанционно управляемый боевой модуль). Если же конструкторы не связаны ограничениями по массе, то не следует отказываться от двухместной башни традиционной конструкции. Такие башни, обеспечивающие хороший обзор, высокую огневую мощь и безотказность работы вооружения, ещё долго будут применяться в боевых машинах пехоты по всему миру.

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Андрей Харук