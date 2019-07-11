Невское ПКБ показало проект нового атомного авианосца "Ламантин"

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, который начался сегодня, Невское проектно-конструкторское бюро представило проект нового атомного авианосца 11430Э "Ламантин". Макет корабля размещен на стенде конструкторского бюро в павильоне морского салона в составе экспозиции ОСК.

модель авианосца проекта 11430Э "Ламантин" Источник изображения: https://flotprom.ru/

Как сообщает Mil.Press FlotProm, концепция нового авианосца основывается на наработках по проекту атомного тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143.7 "Ульяновск". В описании к проекту корабля говорится, что авианосец "Ламантин" предназначен для обеспечения базирования и боевого применения авиагруппы, включающей корабельные летательные аппараты (ЛАК) различных типов.

Проектом предусматривается оснащение нового авианосца атомной энергетической установкой, его полное водоизмещение составит 80-90 тысяч тонн. Указанные параметры: максимальная длина - 350 м, скорость - до 30 узлов, автономность - до 120 суток. На борту корабля будут размещены 60 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, самолеты ДРЛО, вертолеты и беспилотники. Экипаж авианосца включает 2800 человек, авиагруппы - 800 человек. Боезапас боеприпасов и авиационных средств поражения для авиакрыла - от 1600 до 2000 тонн.

Конструкция корабля предусматривает трамплин, две электромагнитные катапульты и четыре аэрофинишера.

Таким образом, к трем проектам авианосцев, разработанным Крыловским научным центром, добавился еще один, представленный Невским ПКБ. В случае, если Минобороны РФ все-таки примет решение о строительстве авианосцев для ВМФ РФ, то у него уже появится какой-то выбор.