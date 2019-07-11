Зеленодольское ПКБ все больше внимания уделяет разработке безэкипажных катеров

ЦАМТО, 10 июля. Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, которому в этом году исполняется 70 лет, всегда было в числе лидеров освоения новейших технологий и инновационных решений в судостроении, говорится в статье, публикованной в журнале "Национальная оборона".

Достаточно вспомнить самые крупнотоннажные в мире корабли на подводных крыльях – МПК проекта 1141/11451 "Сокол", опытовое судно с аэродинамической разгрузкой "Циклон", внедрение в кораблестроение газотурбинных энергетических установок и гидромоторов, буксируемых и опускаемых ГАС.

В постсоветское время эта традиция была продолжена. Первым кораблем нового проекта, вступившим в строй ВМФ РФ, стал малый артиллерийский корабль "Астрахань" проекта 21630 "Буян". Первым новейший ракетный комплекс "Калибр-НК" получил спроектированный Зеленодольским ПКБ ракетный корабль "Дагестан" проекта 11661К. На нем шла и отработка самого комплекса. "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М", тоже спроектированные Зеленодольским ПКБ, навечно вписали свои имена в историю отечественного флота сокрушающими ударами "калибров" по объектам боевиков в Сирии.

Сегодня, продолжая заниматься совершенствованием традиционных боевых кораблей и вспомогательных судов, ЗПКБ все больше внимания уделяет разработке безэкипажных катеров (БЭК). Это не дань моде. Морские беспилотники способны решать задачи, недоступные традиционным плавсредствам, или в тех случаях, когда использование последних представляется нецелесообразным – особенно тогда, когда велик риск потерь среди личного состава.

Технологии БЭК позволяют миниатюризировать боевые надводные средства – они могут быть значительно меньше по габаритам, чем обычные катера, выполняющие те же миссии. Малые габариты и использование легких конструкционных материалов обеспечивают безэкипажным катерам низкие уровни физических полей и высокую скрытность. Такие БЭК могут приниматься на борт боевых надводных кораблей и действовать совместно с ними в любых акваториях.

Современные средства электроники, систем автоматики, связи, управления позволяют создавать БЭК, которые в зависимости от укомплектования модулями полезной нагрузки способны решать широкий спектр задач. В том числе они могут наблюдать за обстановкой и разведывать зоны, подвергшиеся ударам ядерного, химического и бактериологического оружия, осуществлять метеорологическую и океанографическую разведку в заданном районе при подготовке к боевым операциям, противодействовать проникновению террористов, диверсантов, подводных лодок и надводных кораблей в охраняемые акватории. БЭК все активнее внедряются в качестве средств противоминной обороны и доставки необитаемых подводных аппаратов, противолодочной обороны и постановки мин, борьбы с надводными кораблями, поддержки действий спецопераций, ведения разведки в территориальных водах противника, радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления. Они также могут быть незаменимыми при выдаче целеуказания и ретрансляции сообщений в системе сетевой войны.

Дальнейшее развитие безэкипажных катеров видится по четырем направлениям. Первое – это БЭК, размещаемые на кораблях и предназначенные для разведки и наблюдения. Второе – БЭК, тоже размещаемые на кораблях, но оснащаемые сменными модулями. Третье – небольшие и дешевые БЭК, предназначенные для использования в качестве мишеней. Четвертое – БЭК берегового базирования, используемые для длительного контроля прибрежных морских коммуникаций, охраны портов, патрулирования в прибрежных районах.

Возможны три режима их управления: по кабелю, который осуществляется оператором, дистанционный – оператором через портативную радиостанцию и в режиме автономного плавания по контрольным точкам маршрута с использованием элементов искусственного интеллекта. Каждый из режимов поддерживается соответствующей библиотекой программного обеспечения с набором процедур вызова необходимых модулей под управлением соответствующего контролера.

Зеленодольское ПКБ предлагает линейку проектов перспективных безэкипажных катеров. По своим размерениям, гидродинамике и мореходным качествам они оптимально подходят для решения задач, предъявляемых к современным БЭК. Возможно их применение (спуск на воду) как с берега, так и с кораблей-носителей, в качестве которых могут выступать корабли первого и второго рангов ВМФ и ПС ФСБ. Основные размерения базового катера – 11,72х3,14 м при полном водоизмещении около 8,5 т.

Наиболее оптимальными задачами для катера, исходя из его размеров и скорости, являются противоминная и противолодочная оборона. Модули вооружения могут быть сменяемыми для решения различных задач. Малокалиберная автоматическая пушка и крупнокалиберный пулемет размещаются на открытой палубе. Надстройку катера планируется выполнить из углепластика с расположением на ней арочной мачты для крепления навигационной радиолокационной станции, видеокамер, антенн средств радиосвязи и спутниковых навигационных систем.

В качестве ГАС предполагается использовать гидролокаторы кругового обзора. Спуск катера с корабля возможен через кормовой слип или с помощью спускоподъемного устройства. Катер имеет модернизационный задел для размещения дополнительного оборудования.

Для решения более простых задач, не требующих размещения средств противоминной и противолодочной обороны, возможно использование в качестве платформы катера водоизмещением от 2,5 до 5 т разработки Зеленодольского ПКБ.

Наличие безэкипажных катеров позволит значительно расширить тактико-технические характеристики кораблей-носителей за счет переменной нагрузки БЭК. При этом размещение БЭК с различными конфигурациями или сменными модулями на кораблях дело менее трудоемкое и более экономичное, чем размещение корабельных сменных модулей, которое предусматривает серьезные работы по установке, наладке, сопряжению комплектующих сменных модулей с корабельными коммуникациями, выполнение большого количества мероприятий по демонтажу сменяемого оборудования. Конечно, размещение катеров, устройств их транспортировки и спуска, необходимость в дополнительных постах приведут к увеличению нагрузки и уменьшению полезной площади корабля, но возможность интеграции их систем управления с корабельными АСУ, существенное расширение характеристик корабля без серьезных доработок дает значительный перевес в вопросе оснащать или не оснащать корабли указанными выше комплексами.

Для размещения комплекса "безэкипажный катер" на корабле необходимы архитектурные, конструктивные и технические решения, воплощение которых оптимально реализуемо с нулевого этапа проектирования корабля. Реальным является размещение комплекса на действующих кораблях при проведении их модернизации.

Статья опубликована в журнале "Национальная оборона" (№7, 2019 год).