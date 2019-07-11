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11.07.2019
ТАСС

На военно-морском салоне в Петербурге представили новый десантный корабль "Кайман"

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Большой десантный корабль проекта 11711 типа "Иван Грен"
Большой десантный корабль проекта 11711 типа "Иван Грен".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Он предназначен для перевозки и высадки на необорудованное побережье войск и техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило большой десантный корабль (БДК) "Кайман" обновленного проекта 11711Э с увеличенным водоизмещением и десантовместимостью на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Информация о проекте представлена в рекламных материалах на стенде ПКБ в павильоне салона.

"БДК "Кайман" предназначен для приема, перевозки морем и высадки во взаимодействии с другими средствами флота на необорудованное побережье войск и техники в ходе проведения морской десантной операции, обеспечения морских войсковых перевозок, постановки оборонительных минных и сетевых заграждений и гидроакустических буев для позиционных систем подводного наблюдения в океанской, морской прибрежных зонах", - говорится в описании проекта.

Согласно материалам, представленным на стенде ПКБ, полное водоизмещение корабля составит около 8000 тонн, стандартное - 7000 тонн, максимальная длина - 150 метров, автономность - около 120 суток, скорость полного хода - около 18 узлов. Экипаж корабля - около 120 человек.

Десантный корабль сможет иметь на борту до двух транспортно-десантных или поисково-спасательных вертолетов, а также от шести до десяти штурмовых катеров, размещенных на шлюпбалках. Кроме того, корабль получит шесть десантных катеров грузоподьемностью не менее 45 тонн.

"Кайман" будет оснащен интегрированной автоматизированной системой боевого управления оперативно-тактического уровня, навигационным комлпексом, интегрированной подсистемой радиоэлектронной борьбы, трехкоординатной радиолокационной станцией общего обнаружения. Вооружение БДК будет состоять из двух ракетно-артиллерийских модулей, а также двух зенитно-артиллерийских комплексов. Кроме того, корабль может быть оснащен одной универсальной артиллерийской установкой калибра 76 мм.

Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открылся в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля. Организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и правительства Петербурга. Ожидается участие в нем 45 официальных делегаций из 33 государств, 28 компаний из 19 стран.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Минпромторг РФ
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11711
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