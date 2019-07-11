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11.07.2019
ЦАМТО

Холдинг "Росэлектроника" предлагает на экспорт носимую малогабаритную станцию радиотехнической разведки

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

ЦАМТО, 10 июля. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) предлагает на экспорт носимую малогабаритную станцию радиотехнической разведки, способную обнаруживать и пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 км, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Впервые станция представлена в ходе IX Международного военно-морского салона (МВМС-2019), проходящего в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля.

"Прибор для радиоэлектронного мониторинга предназначен для оснащения личного состава спецподразделений и позволяет обнаруживать и пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 км. Станция 1Л65Э, разработанная НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику"), позволяет в боевой обстановке определить, работает ли в зоне проведения операции радар (тактический, мобильный или стратегический), и где именно он находится", – сказали в Ростехе.

Как сообщил генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых, использование станции повышает выживаемость спецподразделения при проведении любых видов специальных операций за счет вскрытия системы радиоэлектронного слежения противника.

По его словам, "технические характеристики и компоновка изделия могут адаптироваться в соответствии с потребностями конкретных заказчиков. Благодаря этим качествам станция обладает большим потенциалом в рамках военно-технического сотрудничества".

Прибор автоматически анализирует параметры источников радиоизлучения, определяет их тип и самостоятельно ведет базу данных обнаруженных сигнатур, включающую до 900 различных образцов сигналов. При этом вес станции составляет всего 6 кг, она устойчива к физическим воздействиям и может применяться даже десантными подразделениями. Комплект из трех аккумуляторных батарей обеспечивает автономную работу прибора на протяжении суток.

Станция способна обнаруживать источники радиотехнических сигналов и фиксировать их параметры в широкой полосе частот от 0,15 ГГц до 18,0 ГГц, а также определять направление на них с точностью до 5 град. Важной особенностью изделия является возможность объединения трех действующих станций в единую информационную сеть, что позволяет повысить точность определения координат источников излучения противника, передает "РИА Новости".

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