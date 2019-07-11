Вновь востребованы: средние танки Т-62 начали восстанавливать в Алжире
Советские танки Т-62 продолжают оставаться в сухопутных войсках почти полутора десятков государств. В некоторых армиях их продолжают активно использовать, в других отправили на базы хранения.
T 62 renovated locally this days . #Algerian army@saptak__mondal @sayareakd @VinodDX9 @vezhlivo @Russ_Warrior @ConflictTeam @kad_ghani @Project1144 @Ninja998998 pic.twitter.com/nArZIdaexH— Sukhoi Su-57 frazorрџ‡·рџ‡єрџ‡®рџ‡і (@I30mki) 8 РёСЋР»СЏ 2019 Рі.
Одним из крупнейших эксплуатантов "шестьдесят вторых" в настоящее время является Алжир, его бронепарк насчитывает почти три сотни таких машин.
Однако до недавнего времени в видеорепортажах из этой страны чаще демонстрировались современные Т-90С, считающиеся сейчас основой ударной мощи танковых соединений.
Также можно было увидеть Т-72М1, часть которых прошла модернизацию с российской помощью.
На вооружении механизированных дивизий имеются еще и усовершенствованные Т-55МВ, получившие динамическую защиту, новые прицелы и двигатели.
Поэтому некоторые военные эксперты стали считать, что алжирское командование сочло Т-62 бесперспективными и, возможно, полностью откажется от них.
Теперь стало понятно, что они ошибались. Снимать танки этой модели с вооружения никто не собирается, более того, их начали восстанавливать. Доказательством тому стали фотографии, недавно опубликованные в Сети. На них запечатлены несколько десятков отремонтированных боевых машин.
Видимо, рост военно-политической напряженности в этом регионе вынуждает Алжир предпринимать меры по укреплению своей обороны, в том числе возвращать в строй танки-ветераны.
Кстати, недавно стало известно, что и в России планируется возобновить выпуск орудийных стволов и снарядов для Т-62.
Алексей Брусилов
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