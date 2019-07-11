Истребители США оснастят датчиками для обнаружения НЛО

Интерес к НЛО в американской военной авиации вспыхнул с новой силой. Связано это с рядом странных инцидентов, в ходе которых пилоты истребителей ВМС США сталкивались с незнакомыми объектами в строго контролируемом воздушном пространстве. Для лучшего их распознавания самолеты палубной авиации планируется оснастить инфракрасными датчиками, подобными тем, что уже несколько десятилетий - правда, с иными целями, - используют российские истребители.

Основным фактором в обнаружении большого количества НЛО - вне зависимости от их происхождения, - стала революция в радиолокации. Благодаря новым технологиям современные авиационные радары намного чувствительнее предшественников, видят больше и дальше, пишет The Drive. Однако еще больше открытий ожидает американским пилотов в ближайшем будущем, когда истребители F/A-18 Super Hornet и F-16 оснастят прицельными контейнерами с инфракрасными датчиками.

ВВС США отказались от поисковых систем ИК-диапазона в 60-е годы, когда эти сенсоры были несовершенны, а выдаваемая ими информация - малопригодна для решения боевых задач. Советские, а затем российские авиаконструкторы, напротив, последовательно улучшали оптико-электронные системы обнаружения - они установлены на всех современных истребителях ВКС России (небольшая полусфера справа перед фонарем кабины). ИК-датчики работают не на таких больших расстояниях, как радары - их предел на сегодняшний день 80-100 километров. Зато в этой зоне они нечувствительны к электронным помехам и времени суток. А, как выяснилось совсем недавно, отлично видят летательные аппараты, выполненные по технологии стелс.

Преимущества инфракрасных систем становятся еще очевиднее, если эта аппаратура работает в паре с самолетным радаром - оба комплекса уточняют и дополняют информацию друг друга. Скажем, в разработанном для F-16 прицельном контейнере Legion Pod находятся сразу два инфракрасных сенсора, работающих в непрерывной связи с РЛС истребителя. Радар обнаруживает цель, но не может ее идентифицировать из-за малой отражающей поверхности, поставленных противником электронных помех или по другой причине. В дело вступает широкополосный ИК-датчик из подвешенного под фюзеляжем контейнера. Он наблюдает цель и сообщает о ее местоположении радару, если тот теряет объект. Наконец, еще один оптический сенсор, узконаправленный, используется для сопровождения цели и наведения на нее ракет.

Эта система может использоваться для атаки в "молчаливом" режиме, когда истребитель выключает радар и, таким образом, неуязвим для ракет, наводящихся на источник электромагнитного излучения. Подобный режим является основным для F-22 Raptor, но ему для атаки необходим внешний целеуказатель - например самолет ДРЛО AWACS, поскольку на инфракрасной системе обнаружения при создании самолета сэкономили.

Российские истребители активно используют свои оптические и инфракрасные станции - правда, не для наблюдения за НЛО. Им хватает самолетов-разведчиков и прочих незваных гостей, постоянно шныряющих у границ РФ.

Антон Валагин