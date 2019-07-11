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11.07.2019
ТАСС

Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов

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Китайская ракета-носитель "Великий поход 7"
Китайская ракета-носитель "Великий поход 7" с грузовым космическим кораблем Тяньчжоу-1.
Источник изображения: AFP 2017 / Fred Dufour

В Национальном космическом управлении также отметили "прорыв" Пекина в развитии аэрокосмических технологий в последние годы

ПЕКИН, 10 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай к 2025 году дополнительно выведет на орбиту около 100 спутников. Об этом сообщила заместитель главы департамента международного сотрудничества Национального космического управления КНР Юй Ци.

"В последние годы Китай совершил прорыв в развитии аэрокосмических технологий и отраслей, имеющих к ним отношение. Наша страна уже заложила основу и создала благоприятные условия для ускоренного развития этой сферы народного хозяйства", - рассказала замглавы департамента на состоявшейся в Пекине конференции по географическим и информационным технологиям.

По ее словам, космическая программа КНР постепенно приобретает все более насыщенный характер, одновременно увеличивается и сфера применения национальных разработок. "Думаю, это окажет особое стимулирующее воздействие на экономику нашей страны", - подчеркнула эксперт.

Юй Ци напомнила, что за последние девять лет КНР добилась больших успехов в усовершенствовании технологий дистанционного зондирования, которые на текущем этапе используются более чем в 20 отраслях, в том числе применительно к земельным ресурсам, в области экологии, лесного и сельского хозяйства.

Китай активно развивает национальную космическую программу, ведя интенсивную работу над созданием широкого перечня летательных аппаратов. Помимо научных, ретрансляционных, телекоммуникационных и навигационных спутников в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого ученые КНР намерены приступить в 2020-2025 годах.

Согласно официальной статистике, в космическом пространстве находятся более 200 действующих китайских спутников - треть от всех имеющихся там аппаратов. Всего же Китай осуществил 307 запусков, из них 39 в прошлом году. В текущем году страна планирует вывести на орбиту около 30 искусственных космических объектов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Проекты
Марс
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3 комментария
№1
11.07.2019 06:33
Цитата, q
В последние годы Китай совершил прорыв в развитии аэрокосмических технологий и отраслей, имеющих к ним отношение.
Китайцам надо благодарить за это Украину.
0
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№2
11.07.2019 17:57
Цитата, LEO101 сообщ. №1
Китайцам надо благодарить за это Украину.
А у вас снова проблемы с запуском на Байконуре, вам кого надо благодарить? У вас, в отличии от китайцев, всё было.
Или реально #ВСЁ БЫЛО?
-1
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№3
11.07.2019 18:33
Цитата, gerrfrost сообщ. №2
А у вас снова проблемы с запуском на Байконуре
Какие на Байконуре проблемы? Всё идёт в рабочем порядке.
Кстати, как там дела с запусками у ESA? Или к ним у Вас вопрос нет?
0
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