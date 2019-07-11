Москва и Дамаск видят в сохранении контроля США над частью территории Сирии фактор торможения нормализации в стране

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Удержание Соединенными Штатами сирийских территорий под своим контролем затягивает конфликт в стране, говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

"Обращаем внимание международного сообщества, что дальнейшее удержание США и их союзниками под своим контролем сирийских территорий, лагерей беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь" только затягивает завершение конфликта в Сирии, усугубляет криминогенную обстановку и тормозит процесс возвращения сирийцев в свои дома и восстановления мирной жизни в стране", - говорится в документе, который подписали начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

"Уверены, что в настоящий момент необходимо консолидировать усилия по созданию достойных условий проживания для возвращающихся сирийских граждан на территории Сирии, в противном случае нельзя исключить новые волны беженцев в более благополучные страны, в первую очередь Западной Европы", - отмечается в заявлении.

В Москве и Дамаске считают, что США и их союзники продолжают препятствовать возвращению сирийских беженцев в свои дома с целью "сорвать восстановление экономики и мирной жизни в Сирии".