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11.07.2019
Интерфакс-АВН

Москва и Дамаск видят в сохранении контроля США над частью территории Сирии фактор торможения нормализации в стране

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Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии
Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии.
Источник изображения: © Cpl. Carlos Lopez

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Удержание Соединенными Штатами сирийских территорий под своим контролем затягивает конфликт в стране, говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

"Обращаем внимание международного сообщества, что дальнейшее удержание США и их союзниками под своим контролем сирийских территорий, лагерей беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь" только затягивает завершение конфликта в Сирии, усугубляет криминогенную обстановку и тормозит процесс возвращения сирийцев в свои дома и восстановления мирной жизни в стране", - говорится в документе, который подписали начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

"Уверены, что в настоящий момент необходимо консолидировать усилия по созданию достойных условий проживания для возвращающихся сирийских граждан на территории Сирии, в противном случае нельзя исключить новые волны беженцев в более благополучные страны, в первую очередь Западной Европы", - отмечается в заявлении.

В Москве и Дамаске считают, что США и их союзники продолжают препятствовать возвращению сирийских беженцев в свои дома с целью "сорвать восстановление экономики и мирной жизни в Сирии".

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Россия
Сирия
США
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