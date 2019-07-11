Военных специалистов в Венесуэле нет - Шаманов

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Заявляя о якобы имеющихся в Венесуэле российских военных, американцы ищут решение своих проблем не в той плоскости, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Военных специалистов в Венесуэле у нас нет, мы это много раз заявляли, комментировать тут нечего", - сказал Шаманов в среду.

Ранее глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил о присутствии в Венесуэле российских войск. По его словам, в стране есть российские войска и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Николаса Мадуро.

Шаманов расценил подобные заявления как попытку "переложить проблемы с больной головы на здоровую". "Это их проблемы. Им нужно прекратить врать", - сказал председатель комитета.