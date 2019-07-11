Радиоактивную АПЛ К-278 "Комсомолец" показали на видео

Институт морских исследований (Норвегия) выложил на YouTube ролик с затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец".

Видео получено 7 июля с глубоководного беспилотного аппарата gir 6000, переносимого научно-исследовательским судном G. O. Sars. Целью работ называется исследование радиационной обстановки вблизи АПЛ.

Ранее в июле сообщалось, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека субмарины в 100 тысяч раз превышает норму, однако не представляет угрозы рыболовству в Норвежском море.

АПЛ К-278 "Комсомолец" проекта 685 "Плавник" затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины. К-278 "Комсомолец" принадлежит рекорд погружения (1027 метров). Субмарина имеет ядерную силовую установку (ЯСУ) и две торпеды с плутониевыми боевыми частями.