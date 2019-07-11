Войти
11.07.2019
Lenta.ru

Радиоактивную АПЛ К-278 "Комсомолец" показали на видео

715
0
+2

Институт морских исследований (Норвегия) выложил на YouTube ролик с затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец".

Видео получено 7 июля с глубоководного беспилотного аппарата gir 6000, переносимого научно-исследовательским судном G. O. Sars. Целью работ называется исследование радиационной обстановки вблизи АПЛ.

Ранее в июле сообщалось, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека субмарины в 100 тысяч раз превышает норму, однако не представляет угрозы рыболовству в Норвежском море.

АПЛ К-278 "Комсомолец" проекта 685 "Плавник" затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины. К-278 "Комсомолец" принадлежит рекорд погружения (1027 метров). Субмарина имеет ядерную силовую установку (ЯСУ) и две торпеды с плутониевыми боевыми частями.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
10.04.2019
Свой для Вашингтона
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
20.11.2015
25 лет ДОВСЕ: как всеобщая безопасность оказалась не нужна
26.10.2015
Путин обвинил США в обмане после испытания морского компонента ПРО
30.10.2013
Два Ту-160 приземлились в Венесуэле
11.05.2011
Академик геополитических проблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 18:03
  • 34
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор