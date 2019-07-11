В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор

Научно-производственное объединение автоматики, которое является предприятием "Роскосмоса", представило на международной промышленной выставке "Иннопром-2019" в Екатеринбурге прототип беспилотного трактора. Об этом в среду, 10 июля, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на предприятие.

"На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления – в нем нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки НПО автоматики", — указано в сообщении.

Уточняется, что за движение трактора отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает ее.

25 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов. Он отметил, что сборка пилотного экземпляра уже началась. По его словам, первый опытный образец трамвая совместно разработают филиал Центра Хруничева, "Усть-Катавский вагоностроительный завод" и компания "Инвитро".

Глава госкорпорации подчеркнул, что новый трамвай будет дешевле аналогов российского производства, представленных на рынке. Он также будет выпускаться и в варианте с вагоновожатым. В таком составе, состоящем из двух-трех вагонов, любой желающий сможет пройти минимальное медицинское обследование.