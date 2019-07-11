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11.07.2019
Военно-промышленный курьер

Через пять лет Турция доведет импортозамещение в оборонной сфере до 75%

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Источник изображения: vpk-news.ru

В соответствии с внесенным в Великое национальное собрание Турции 11-м Планом экономического развития, уровень импортозамещения в оборонной и авиационной промышленности, который в настоящее время составляет 65%, к 2023 году должен быть доведен до 75%.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajans, главными целями применительно к оборонной и авиационной промышленности, обозначенными в Плане, являются:

- удовлетворение потребностей Вооруженных сил Турции и сил безопасности страны при помощи национальных производственных ресурсов и технологий;

- структурная оптимизация сферы оборонной промышленности для наращивания экспорта ее продукции;

- использование военных наработок в гражданской сфере.

К 2023 году экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности планируется повысить с 2 до 10,2 млрд долларов. В этот же период число занятых в оборонном секторе работников будет увеличено с 44700 до 79300 человек. Во исполнение поставленных целей составлена "дорожная карта" импортозамещения.

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Страны
Турция
Продукция
Anadolu УДК
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