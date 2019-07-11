Австралия ищет замену "Тиграм"

Недовольство австралийских военных вертолётами Tiger достигло своего апогея. Вчера, 9 июля, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны Австралии официально объявило о намерении заменить ударные вертолёты от компании Airbus Helicopters.

Правительство выпустило официальный запрос на предоставление информации (Request for information, RFI) по возможной замене вертолётов Tiger ARH (Armed Reconnaissance Helicopter). Закупка новых боевых единиц будет проходить в рамках программы Land 4503.

Вертолёты Tiger ARH. Источник изображения: janes.com

Для ВС Австралии планируется закупить 29 новых ударных вертолётов, которые заменят 22 имеющихся на вооружении Tiger ARH. При этом 5 новых вертолётов будут использоваться для обучения, ещё 24 машины – для боевых операций.

В военном ведомстве указывают, что ищут "проверенную и зрелую готовую систему". Первая полностью боеготовая эскадрилья (12 вертолётов) в австралийской армии должна быть сформирована к 2028 году.