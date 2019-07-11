Мiжнародний кур'ер (Украина): дезинтеграция ЕС как угроза для Украины

В обновленной редакции конституции Украины провозглашена "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Однако, стремление Киева присоединиться одновременно и к ЕС и к НАТО имеет логическое противоречие. Сегодня Вашингтон действует на ослабление ЕС. А НАТО — это инструмент США, который будет использован в их борьбе против ЕС для ограничения его суверенитета, подчеркивает автор.

Европейское прошлое Украины

В исторической ретроспективе Украина была частью Европы до середины XVII - начала XVIII века. К тому времени она была частью Речи Посполитой, в пределах которой строила собственные, более или менее успешные политические проекты. Для представления о степени интегрированности тогдашней Украины в европейскую жизнь стоит вспомнить несколько наиболее известных из них.

В первую очередь стоит упомянуть князя Константина Острожского, Великого Гетмана Литовского (1497 - 1500, 1507 - 1530). Он был власть имущим волынским и литовским, военным и государственным деятелем Великого Княжества Литовского. Из-за его влияния на жизнь Украины его называли "некоронованным королем Руси". Такое сравнение свидетельствует о высоком уровне достижений украинской шляхты в рамках Великого Княжества Литовского.

Об уровне достижений украинской шляхты в рамках Речи Посполитой стоит упомянуть князя Ярему Вишневецкого, Воеводы Русского (1646 - 1651), магната, государственного деятеля Речи Посполитой и Украины, Региментаря Великого Коронного. Князь Ярема Вишневецкий объединил украинскую шляхту в борьбе за ее политические права. Возглавлял польско-литовские войска в войне против войска Богдана Хмельницкого, за что лицо князя Вишневецкого было демонизировано в Казацкой Украине.

Однако, в прошлом, когда Украина была неотъемлемой частью Речи Посполитой, его деятельность представляет интерес для исследователей. В борьбе за политические права украинской шляхты он дошел до вооруженного противостояния с Сенатом и королем Речи Посполитой, в 1646 году водил 6 тысяч собственного войска на Сенат с целью его разогнать, приказав своим воеводам "рубить каждого, даже короля". В 1651 году после победы под Берестечком казалось, ничто уже его не остановит на пути к королевскому престолу Речи Посполитой, однако, вскоре он неожиданно умирает. Впоследствии его сын Михаил Корибут Вишневецкий стал королем Речи Посполитой (1669-1673). Ставленник украинской шляхты на королевском престоле - это ли не успех политического проекта?

Как попытка вернуться в Европу можно рассматривать и Гадяцкое соглашение 1658 года Гетмана Ивана Выговского, согласно которому Украина под названием Великое Княжество Русское входила в состав триединой польско-литовско-украинской федерации - Речи Посполитой. Этот политический проект не был реализован из-за разрухи, которая началась в Украине.

Сегодняшняя Украина, провозгласив европейский курс, не открывает для себя ничего принципиально нового, зато, реализует свои традиционные намерения.

Кризис ЕС и Украина

Реализация европейского направления Украины происходит в условиях нарастания кризисных явлений в самом Союзе. Прогнозы о его распаде можно встретить у многих авторов, пишущих на тему ЕС. Не будем давать им оценку, однако заметим, что сегодня в Евросоюзе действуют как центростремительные, так и центробежные силы.

Следует учесть и внешний фактор, связанный с экономической конкуренцией: успешный Евросоюз будет экономическим и политическим конкурентом сверхдержавам (Superpower), которые, естественно, заинтересованы в его ослаблении. В сильном Евросоюзе не заинтересованы прежде всего его ближайший партнер США и ближайший сосед Российская Федерация.

Совсем другое отношение к ЕС у Украины, которая, в силу своего курса в Европу, объективно заинтересована в сильном Евросоюзе. Более того, для Украины ЕС имеет экзистенциальное значение, в отличие от НАТО, куда стремится Украина. Если представить, что вдруг исчезнет НАТО, для Украины это станет досадным обстоятельством. Если же представить, что вдруг исчезнет ЕС, для Украины разрушится Мир и погаснет свет в конце тоннеля.

Итак, на пути реализации европейского курса Украины могут стать не только кризисные явления ее внутриполитического и экономического характера, но и процессы, которые происходят в Европейском союзе и вокруг него.

Брексит - не кризис ЕС, а вызов

Выход Британии из ЕС принято рассматривать как кризис последнего. Если смотреть на мир британскими глазами, то, возможно, это именно так и должно выглядеть. Однако первую реакцию Брюсселя, Берлина и Парижа на результаты референдума в Англии о выходе из ЕС можно выразить известной украинской фразой: "Пусть повезет". Руководители государств - членов ЕС и руководители самого ЕС не драматизируют решение своего уже полубывшего члена оставить их общество.

Брексит имеет политическую основу. В его основе лежит политическая борьба за влияние в ЕС между Англией и континентальными государствами, прежде всего, Германией и Францией. Англию тяготит необходимость согласовывать свою позицию с континентальными странами и поступаться своим суверенитетом в их пользу. Это стало главной причиной его решения о выходе из Евросоюза, который превращается в союз континентальных держав.

Поэтому реакция на Брексит еврочиновников и лидеров некоторых стран, которые понимают мотив Англии, является показательной. На Континенте все понимают, что в результате ее выхода Евросоюз станет сплоченнее. С этой точки зрения Брексит, наоборот, консолидирует ЕС. Это отнюдь не похоже на кризис Союза.

Опасность Брексита для ЕС кроется в другом

Выход Англии несет новые вызовы для ЕС. Ведь, Англия становится теперь уже открытым конкурентом ЕС. И выходит из Евросоюза именно для того, чтобы против него бороться, не вредя при этом сама себе, как бы было, если бы она оставалась членом Союза. После завершения Брексита у Англии будут развязаны руки для борьбы против ЕС. В истории такое уже случалось: Англия вела борьбу против единой Европы в ходе двух мировых войн в прошлом веке, и при том, успешно.

Итак, Брексит не является кризисом ЕС, а является серьезным вызовом для него.

Кризисные явления ЕС

О кризисе ЕС заговорили после долгового кризиса Греции. Ради избежания дефолта Греция в апреле 2010 года запросила финансовую помощь ЕС, который не был готов к таким объемам помощи. В результате упал курс евро и произошел крах мировых финансовых рынков. Греческий кризис показал определенную неэффективность экономической модели Союза. В условиях конкуренции с США, Китаем, Россией с ее Таможенным союзом, экономическая неэффективность является фактором дезинтеграции экономической основы Евросоюза. Последствия греческого кризиса были преодолены лишь в 2018 году.

Плохие показатели экономического развития Италии являются перманентной угрозой для Евросоюза. В отличие от Греции, одной из беднейших стран ЕС, последствия кризиса в которой повлекли за собой кризис во всем Союзе, Италия является третьей экономикой Союза, и ее экономические проблемы будут иметь значительно более серьезные последствия. Такими проблемами являются бедность, безработица, дефицит бюджета, потребительский характер расходов, суверенный долг, медленный рост экономики. В конце мая 2019 года Заместитель Председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис констатировал, что Италия имеет самые низкие темпы экономического роста в Европе. В силу экономических проблем Италия занимает политическую позицию, которая часто идет вразрез с политикой ЕС. Например, вопреки требованиям ЕС Италия не соглашается на уменьшение дефицита бюджета. Агентство Блумберг писало в апреле 2019 года "Мы все знаем, что в Италии ожидается кризис, вопрос лишь в том, когда он произойдет".

Также не способствует консолидации ЕС политический фактор стран Восточной и Южной Европы. Часть из них являются членами ЕС, часть являются кандидатами или стремятся к этому. Соответственно, и те и другие заинтересованы в том, чтобы дела ЕС шли хорошо. В этом заключается их национальный интерес. В то же время, некоторые из этих стран, прежде всего, Польша, страны Балтии, Украина, параллельно идут в фарватере политики США, направленной на ослабление и, даже, дезинтеграцию ЕС. Следовательно, эти страны, поддерживая США против ЕС, одновременно вредят таким образом и себе. Про упомянутые действия США стоит сказать подробнее.

Действия США, направленные на ослабление и дезинтеграцию ЕС

Действия США, направленные на ослабление и дезинтеграцию Евросоюза можно рассматривать как внешний фактор его кризиса. США видят в Союзе своего конкурента и употребляют определенных действий для его ослабления. К таким действиям можно отнести:

Первое. Вторжение в Ирак в 2003 году. До войны в этой стране в партнерстве со странами ЕС динамично развивалась экономика, в частности, нефтяная отрасль и машиностроение. Главным европейским партнером Ирака в нефтяной отрасли была Франция, в машиностроении - Германия. После уничтожения Ирака указанные отрасли были разрушены, а партнерство со странами ЕС в этих отраслях прекращено.

Второе. Понижение в конце 2018 года Вашингтоном статуса Представительства ЕС в США с уровня государства-члена до уровня международной организации. Об этом не было официально сообщено Брюсселю, поэтому точная дата этого события неизвестна. На запрос дипломатов ЕС в Госдепартаменте США ответили, что "забыли сообщить" им. Этот шаг США не был хорошо воспринят в Брюсселе. Дипломат одной из стран ЕС в своем комментарии отметил: "Очевидно, речь идет не просто о протокольном вопросе, у него есть очевидный политический мотив". В январе 2019 года прежний статус Представительства ЕС в США был возобновлен.

Третье. Попытки США превратить ЕС в рынок своего сжиженного газа. Ради этого США прибегли к поддержке войны в Сирии, чтобы помешать пути катарского газа в Европу, который лежит через Сирию; к поддержке Майдана в Украине, чтобы поставить ее под свой контроль и создать препятствия использованию ее газотранспортной системы для российского газа, который течет в Европу; до инициирования санкций против компаний, участвующих в строительстве Северного потока - 2. Здесь речь идет не только о конкуренции на рынке газа. Речь идет об устранении конкурента, поскольку значительно более дорогой американский газ сделает всю продукцию стран ЕС неконкурентоспособной на мировом рынке.

Указанные действия США на Ближнем Востоке и в Европе, направленные против ЕС, имеют поддержку на европейском континенте со стороны Польши, стран Балтии, Украины. Здесь есть парадокс: Украина, идя в ЕС, объективно заинтересована в его укреплении, зато, действуя в интересах США, ослабляет его.

Направление европейское или евроатлантическое?

Учитывая изложенное, стремление Украины одновременно в НАТО и ЕС имеет логическое противоречие. Ранее между указанными организациями не было открытого противостояния. Однако с началом действий США на ослабление ЕС эта ситуация постепенно меняется, ведь НАТО - это инструмент США, который будет использован в их борьбе против ЕС для ограничения его суверенитета.

Коллективный Запад остался в прошлом (уже сам этот термин говорит о наличии в нем многих различных интересов). А евроатлантическое направление разделилось на европейское и атлантическое. Что выберет Украина? Опять на двух стульях.

Вопрос открытый, ведь на Украине действуют как проевропейские, так и проамериканские силы. Представляется целесообразным при определении позиции Украины по отношению к США учитывать позицию офиса Верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Владимир Бычек