Milliyet (Турция): от кого С-400 будут нас защищать?

Как серьезное и независимое государство Турция не поддается на шантаж США и НАТО и ждет поставки С-400. Но что С-400 значат для Турции? Стране угрожают с разных сторон, а собственного воздушного зонта у нее нет, так что можно сказать, что российские ракетные системы жизненно важны. А зависимость от России не опаснее аналогичной зависимости от США и F-35, объясняет турецкий генерал.

Турция, которая как серьезное и независимое государство не отказывается от решения приобрести С-400, несмотря на угрозы США и НАТО, считает дни до поставки систем.

Вместе с тем идут споры, где разместятся С-400, и будут ли активны их радары. Некоторые даже настаивают, что эти ракеты будут использоваться не в стратегических, а в тактико-оперативных целях.

В связи с этим полезно в очередной раз обсудить, что С-400 значат для Турции. Ведь все эти споры на самом деле показывают, насколько С-400 критически и стратегически важны. Особенно если учесть роль С-400 с точки зрения военной разведки… То есть наряду с предотвращением возможных самолетных и ракетных атак эти системы с помощью своих чувствительных радаров способны следить за всей активностью в регионе и устранять риск неожиданного нападения. Вот одна из причин, почему США подняли такой шум…

Еще один вопрос, который активно обсуждается на данном этапе: от кого и как С-400 будут нас защищать? На этот вопрос отвечает экс-глава Управления разведки Генштаба Турции, генерал-полковник в отставке Исмаил Хаккы Пекин (smail Hakk Pekin):

"Возможно воздушное нападение со стороны Греции, атаки израильских самолетов и баллистических ракет. Есть еще Иран. Хотя сейчас он не враг, вы не знаете, что будет завтра, в конце концов, они располагают баллистическими ракетами дальностью 2000-2500 километров. Нельзя исключать и Армению. У Турции нет воздушного зонта для защиты от всех этих возможных угроз. У нас есть "Стингеры" (Stinger) дальностью 7-8 километров, предназначенные для запуска с плеча, и зенитные орудия, но все это обеспечивает непосредственную противовоздушную оборону для сухопутных соединений. Есть системы, обеспечивающие опять же непосредственную защиту для кораблей военно-морских сил. Да и то не на каждом корабле. В военно-воздушных силах, допустим, у вас наготове самолеты, бомбардировщики и истребители. То есть вы поднимаете самолеты в ответ на атаку противника и уничтожаете его воздушные или наземные цели. Но сейчас условия так изменились, что самолеты способны выпускать снаряды на расстояние 150-200 километров. Например, самолет, взлетевший в Тель-Авиве, может, не нарушая никаких границ, запустить ракету в сторону Турции с расстояния 150-160 километров. Сейчас нужны системы, которые позволят предотвратить такого рода атаки, только с помощью самолетов сделать это не получится. То есть, кто бы ни был врагом, мы оглядываемся вокруг себя и понимаем, что угроза нарастает".

А как насчет подозрений об ограниченном количестве ракет и зависимости от России?

"Подобно тому, как мы становимся зависимыми от США, когда покупаем F-35 и Patriot, здесь мы тоже будем зависеть от России. Но Турция пытается развивать и свои возможности. С покупкой С-400 мы получим технологии в определенной мере. С передачей технологий Турция, вероятно, через какое-то время обзаведется собственной системой противовоздушной обороны. Турция сделает это, должна сделать".

У США много наступательных ракет. А что если США возьмут и засыплют нас ракетным градом?

"У Турции нет намерения воевать с США. У США, судя по всему, тоже. Даже если это произойдет, Турция примет другие меры, предусмотрит асимметричную систему защиты и доставит США большие затруднения. То есть США сбросят ракеты, но о последствиях пожалеют. Это станет концом глобального лидерства США, о котором они так пекутся".

Итак, Турция покупает С-400 не для того, чтобы с кем-то воевать, а, как следует из названия, с целью обороны и защиты своих национальных интересов. И хочет быть подготовленной к потенциальным внезапным нападениям и неожиданным атакам. Следовательно, эти ракеты будут иметь стратегическое значение с точки зрения усиления мощи Турции. Конечно, если они будут активированы с момента размещения…

Тунджа Бенгин (Tunca Bengin)