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11.07.2019
ЦАМТО

Клинцовский автокрановый завод представляет краны-манипуляторы военного назначения

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АО «Клинцовский автокрановый завод»
АО «Клинцовский автокрановый завод».
Источник изображения: Гидропривод Урал

ЦАМТО, 10 июля. Клинцовский автокрановый завод представляет линейку кранов-манипуляторов военного назначения, говорится в статье, публикованной в журнале "Национальная оборона.

Клинцовский автокрановый завод является одним из крупнейших российских производителей автомобильных кранов. Технику марки "Клинцы" можно встретить практически на каждом строительном объекте. Кроме того, предприятие поставляет автокраны для Вооруженных Сил России.

Новая продукция из Клинцов, предназначенная для военных, – краны-манипуляторы. В настоящее время данный вид техники находит все более широкое применение в динамично обновляющейся российской армии. Ряд моделей кранов-манипуляторов, серийно выпускаемых клинцовским заводом, уже принят на снабжение Министерства обороны России и поставляется в инженерные войска – это модели КМВ-10К и КМВ-20К.

Кран-манипулятор военного назначения КМВ-20К на шасси КАМАЗ-63501 (8х8) с бортовой платформой предназначен для погрузочно-разгрузочных работ, в том числе для работы с опасными грузами, а также для работ с использованием дополнительного рабочего оборудования, такого как ротатор, трубный захват, гидроножницы, грейфер клещевой, бур, лебедка, грейфер ковшовый, вилочный подхват, рабочая платформа. Кран имеет грузовой момент 24,1 тм, максимальную грузоподъемность – 7,2 т, грузоподъемность на максимальном вылете (12 м) – 1,8 т, высоту подъема – до 15 м. Предусмотрены три варианта комплектации крана:

- с грузозахватным органом, шарнирно закрепленным на оголовке стрелы;

- с тросовой подвеской грузового крюка и лебедкой;

- с ротатором для установки различных грейферов, гидроножниц, бура, рабочей платформы и другого оборудования.

КМУ-10К Клинцовский автокрановый завод продемонстрировал в составе автомобиля технологического АТ-1. Эта машина разработана для железнодорожных войск и на сегодняшний день успешно прошла государственные испытания и получила положительное заключение межведомственной комиссии по организации серийного производства. Автомобиль технологический АТ-1 на шасси КАМАЗ-6560 (8х8) с КМУ-10К является составной частью подвижной мастерской технического обслуживания и ремонта ПМ-ТОР и предназначен для перемещения грузов, обслуживания и ремонта железнодорожной техники в полевых условиях. АТ-1 также может применяться как составная часть ремонтно-эвакуационных машин, станций техобслуживания и других средств, где необходимо осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку грузов.

Применяемый на АТ-1 кран-манипулятор КМУ-10К имеет грузовой момент 12,5 тм, максимальную грузоподъемность – 4,1 т, грузоподъемность на максимальном вылете (8,5 м) – 1,425 т и высоту подъема – до 11,5 м. КМУ-10К в составе автомобиля технологического АТ-1 применяется с грузовой лебедкой.

Еще две новинки – краны-манипуляторы КМВ-30К и КМУ-3К.

Модель КМВ-30К разработана для инженерных войск и предназначена для грузоподъемных работ, в том числе для работы с опасными грузами. Ее грузовой момент – 31,51 тм, максимальная грузоподъемность – 12,4 т, грузоподъемность на максимальном вылете (12,35 м) – 2,38 т, высота подъема – до 15 м. Предусмотрено использование сменного рабочего оборудования.

Кран-манипулятор КМУ-3К предназначен для погрузочно-разгрузочных работ, в том числе с опасными грузами. Его грузовой момент – 2,92 тм, максимальная грузоподъемность – 1,12 т, грузоподъемность на максимальном вылете (6,78 м) – 0,37 т, высота подъема – до 7,9 м.

Все краны-манипуляторы имеют дублированное управление – механическое и радиоуправление с пульта или через кабель. КМУ компактны в сложенном состоянии, имеют малую массу и соответствуют лучшим мировым образцам.

Статья опубликована в журнале "Национальная оборона (№ 6, 2019 год).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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