Швеция планирует присоединиться к разработке перспективного истребителя "Темпест"

ЦАМТО, 10 июля. Швеция готова присоединиться к Великобритании в рамках программы разработки перспективного европейского истребителя "Темпест" (Tempest), что, по мнению ряда источников, ускорит реализацию этого проекта.

По информации The Financial Times, ожидается, что официальное объявление о присоединении Швеции к данному проекту будет сделано позднее в этом месяце на ежегодной выставке Royal International Air Tattoo (Riat).

Представленный на авиасалоне в Фарнборо в июле прошлого года проект "Темпест" является центральным элементом британской стратегии развития боевой авиации и призван подчеркнуть стремление страны, несмотря на Brexit, сохранить свой передовой опыт в области авиастроения на фоне конкурирующей франко-германской разработки.

В июле прошлого года британское правительство объявило, что вместе с промышленностью выделит 2 млрд. фунтов стерлингов на реализацию проекта, но руководство оборонного ведомства не скрывает, что Великобритании нужны зарубежные партнеры. В числе потенциальных участников, помимо Швеции, ранее упоминались Италия, Япония и Турция. По словам близких к проекту источников, британская сторона стремится привлечь к программе и другие страны, сделав ее многонациональной.

Ожидается, что Министерство обороны раскроет следующие шаги в рамках программы на выставке Royal International Air Tattoo, запланированной на 19-21 июля. Самолет будет разработан Министерством обороны совместно с компаниями BAE Systems, Rolls-Royce, MBDA и Leonardo UK. Как предполагается, BAE Systems будет заниматься разработкой и интеграцией перспективных боевых авиационных систем, Rolls-Royce – силовой установкой, Leonardo UK – перспективными датчиками и электроникой, MBDA – системами вооружения.

Ожидается, что участие в проекте шведского правительства приведет к присоединению к программе в качестве партнера шведской Saab.

Продемонстрированный на "Фарнборо-2018" полномасштабный макет перспективного истребителя представляет собой двухдвигательный самолет, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло" с V-образным хвостовым оперением. По заявлению министра обороны Гэвина Уильямсона, министерство рассчитывает, что летные испытания самолета начнутся к 2035 году. Вывод из боевого состава ВВС самолетов "Тайфун", которые должен заменить "Темпест", запланирован на 2040 год.

Предполагается, что в зависимости от выполняемой задачи проектируемый самолет сможет осуществлять полеты как в беспилотном режиме, так и под управлением экипажа.

В настоящее время над проектом "Темпест" работают около 1000 человек. Ожидается, что к концу года эта цифра возрастет до 1800 человек.