ЗАО НТЦ "Модуль": платформа для обеспечения цифрового суверенитета страны

ЦАМТО, 10 июля. ЗАО НТЦ "Модуль" разрабатывает комплексы аппаратно-программных средств для цифровой обработки сигналов и изображений, в первую очередь с использованием нейросетевых приложений, а также встраиваемые и бортовые ЭВМ для космической и авиационной отрасли.

О сегодняшнем положении предприятия на рынке наукоемких технологий, цифровизации экономики и ключевых проектах компании журналу "Национальная оборона" рассказал генеральный директор ЗАО НТЦ "Модуль" Андрей Адамов.

– В следующем году "Модуль" отмечает тридцатилетний юбилей – впечатляющая дата для компании на рынке наукоемких технологий. С какими результатами "Модуль" открывает новую страницу, какова сегодня ваша позиция в отрасли?

– Научно-технический центр "Модуль" – уникальное предприятие, которое объединяет в себе компетенции по четырем основным направлениям: микроэлектронные компоненты, бортовые системы для авиации и космической отрасли, нейронные сети. Аналогичных компаний с такой концентрацией разноплановых научно-технических возможностей в нашей стране нет, а, возможно, нет и в мире. Мы создаем современные вычислительные средства и устройства радиоэлектронной аппаратуры, аппаратно-программные комплексы обработки больших потоков данных.

НТЦ "Модуль" – крупнейший российский дизайн-центр, наши специалисты владеют новейшими технологиями проектирования, разрабатывают микроэлектронные компоненты уровня 28 и 14 нм. У компании налажено собственное опытное и мелкосерийное производство, образцы проходят проверку в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами. Изделия компании выпускаются серийно и пользуются стабильно высоким спросом у промышленных предприятий.

– Государство объявило курс на цифровизацию экономики, страна активно переходит на "дигитальные" рельсы. Какую роль для себя видит НТЦ "Модуль" в цифровом технологическом прорыве России?

– Развитие полупроводниковой электроники обусловило ту технологическую революцию, свидетелями которой мы стали в последние десятилетия. Именно чипы сделали возможными процессы сбора, обработки и передачи огромных массивов данных. Последние полвека отрасль показывала самые высокие показатели роста.

Электронно-компонентная база лежит в основе цифровизации, и приоритетом здесь является разработка отечественного "железа" и ПО для обеспечения суверенитета и безопасности страны. Идеологию импортозамещения следует трактовать расширительно: нам важно не просто производить аналогичные продукты по меньшей стоимости, а в первую очередь работать на будущее, развивая критически важные перспективные направления.

"Закон Мура" больше не актуален и подводит к концу бум полупроводниковой индустрии последних десятилетий: топологические размеры чипов не могут уменьшаться до бесконечности, их ограничивают физическая реальность и экономическая эффективность. Весь мир ищет новые источники технологических прорывов, на мировом рынке открываются незанятые ниши, куда могут вписаться новые игроки. Одна из таких ниш – это энергоэффективные чипы для задач искусственного интеллекта. Эталонного чипа пока не существует, все компании стоят приблизительно на одной стартовой точке. Но идут каждый своим путем. И выиграет тот, кто правильнее угадает будущее.

Развитие технологий робототехники и нейронных сетей выделено как один из приоритетов национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сейчас активно обсуждается стратегия развития искусственного интеллекта, которая предусматривает мировое лидерство России в области ИИ.

Руководство страны требует обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта, что является залогом состоятельности бизнеса и экономики, национальной безопасности и обороноспособности.

Мы еще в конце 1990-х годов стали первой и единственной в России компанией, которая занималась нейронными сетями. В то время интерес к нейронным сетям был очень высок, а потом пошел на спад, возродившись уже в новом качестве в последние годы. Первый российский процессор NM6403 был создан нами еще в 1998-м году на фабрике Samsung. Созданный чип представлял собственную уникальную микропроцессорную архитектуру на базе ядра NMC – NeuroMatrix Core, которое впоследствии было лицензировано фирмой Fujitsu.

С тех пор "Модуль" выпустил несколько поколений процессоров и четыре поколения ядер: от NMC1 до NMC4. Два новейших чипа четвертого поколения – NM6407 и NM6408 – единственные отечественные нейропроцессоры, уже нашедшие свое применение в России, которые активно прорабатываются в проектах с зарубежными партнерами в Китае, Германии и Малайзии.

На базе наших микросхем разрабатываются аппаратно-программные комплексы для решения задач мониторинга и безопасности в системах "умного города", нейросетевых приложений в областях медицины, автомобильного зрения и т.д. Мы полностью открыты и готовы дорабатывать семейство нейрочипов архитектуры NeuroMatrix до уровня универсального национального эталона. У "Модуля" имеются все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы стать платформой для обеспечения цифрового суверенитета страны в области работы с глубокими сверточными нейросетями.

– Какие ключевые проекты компании связаны с космической отраслью и авиастроением? Насколько здесь удается работать в русле импортозамещения?

– Космос и авиация – те направления, которые мы развиваем со дня основания компании в тесном сотрудничестве с ведущими российскими предприятиями. В своих бортовых вычислительных модулях мы максимально используем отечественную элементную базу и "на опережение" разрабатываем новые микросхемы, опираясь на собственный анализ будущих потребностей отраслей.

Например, сейчас НТЦ "Модуль" ведет разработку радиационно-стойкого процессора космического применения с архитектурой PowerPC на базе опыта ранее разработанных процессоров с этой архитектурой, пользующихся широким спросом в авиационной отрасли в России и за рубежом.

Удачных и востребованных космической и авиационной отраслью конструкторско-технологических проектов много. НТЦ "Модуль" разрабатывает и производит модули и бортовые вычислительные устройства для космических аппаратов, включая различные типы искусственных спутников Земли, автоматическую межпланетную станцию и МКС. Мы плотно работаем с такими ведущими мировыми разработчиками, как АО "НПО Лавочкина", ПАО "РКК "Энергия", АО "ИСС" и другими.

Для авиации мы создаем аппаратуру и программное обеспечение, серийно выпуская аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие многоканальный прием и обработку потоков цифровых изображений для самых современных типов самолетов. Имеются перспективные разработки бортовых машин для беспилотных летательных аппаратов.

Наши разработки и научно-технологическая база позволяют реализовывать самые сложные комплексные проекты встраиваемых вычислительных систем и создания аппаратно-программных комплексов в сфере искусственного интеллекта.

Полностью интервью Андрея Адамова опубликовано в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 год).