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11.07.2019
Военное обозрение

Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости

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Новейший китайский истребитель J-20 имеет несомненные преимущества перед американскими аналогами. Одним из них являются впечатляющие показатели скорости, которой удалось достичь данной машине. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Источник изображения: topwar.ru

Самая большая особенность J-20 – это сверхзвуковая крейсерская скорость, с которой не может сравниться F-22

Китайская машина с полной боевой нагрузкой, согласно данным, обнародованным CCTV, на боевой крейсерской скорости пролетает 52 км за минуту, что в пересчете означает достижение скорости 2,5 Маха. При этом у F-22 аналогичный показатель составляет лишь 1,3 Маха, что указывает на двукратное преимущество. В этой связи фактически американское изделие можно назвать трансзвуковым самолетом, пишет издание.

Это означает, что J-20 является единственным в мире полностью сверхзвуковым боевым самолетом

- делает вывод Sohu.

Издание сообщает, что на данную вершину удалось выйти благодаря аэродинамическим особенностям конструкции машины ("стройность тела") и двигателю тягой в 18 тонн. Применение схемы "утка" (горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла) и придание хвосту подвижности, в свою очередь, обеспечивают высокую маневренность истребителя.

Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями

- делает вывод Sohu.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-22
J-20
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3 комментария
№1
11.07.2019 06:28
Бред! "Китайская" математика!
И откуда у китайцев двигатель 18 тонн?
+1
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№2
11.07.2019 15:34
Цитата, LEO101 сообщ. №1
Тоже считаю, что как-то это сомнительно, ну ладно 1.5 маха, но целых 2.5 это уж слишком.
0
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№3
11.07.2019 17:26
"Себя не похвалишь - никто не похвалит!" (поговорка)
0
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