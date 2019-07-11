Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости

Новейший китайский истребитель J-20 имеет несомненные преимущества перед американскими аналогами. Одним из них являются впечатляющие показатели скорости, которой удалось достичь данной машине. Об этом пишет китайское издание Sohu.

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Самая большая особенность J-20 – это сверхзвуковая крейсерская скорость, с которой не может сравниться F-22

Китайская машина с полной боевой нагрузкой, согласно данным, обнародованным CCTV, на боевой крейсерской скорости пролетает 52 км за минуту, что в пересчете означает достижение скорости 2,5 Маха. При этом у F-22 аналогичный показатель составляет лишь 1,3 Маха, что указывает на двукратное преимущество. В этой связи фактически американское изделие можно назвать трансзвуковым самолетом, пишет издание.

Это означает, что J-20 является единственным в мире полностью сверхзвуковым боевым самолетом

- делает вывод Sohu.

Издание сообщает, что на данную вершину удалось выйти благодаря аэродинамическим особенностям конструкции машины ("стройность тела") и двигателю тягой в 18 тонн. Применение схемы "утка" (горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла) и придание хвосту подвижности, в свою очередь, обеспечивают высокую маневренность истребителя.

Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями

- делает вывод Sohu.