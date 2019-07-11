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11.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названы стоимость и сроки строительства нового авианосца ВМФ

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: © Анатолий Медведь/ТАСС

Руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет.

"Мы разработали концептуальную модель многоцелевого авианосца с газо-турбинной установкой малого водоизмещения, порядка 40 тысяч тонн. Стоимость этого проекта оценивается в 200 миллиардов рублей, и построить его можно за пять лет. То есть с момента подписания контракта на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду должно пройти пять лет", – сказал Филиппов РИА "Новости".

Он отметил, что Крыловский центр в случае обращения Минобороны готов в кратчайшие сроки перейти к аванпроекту корабля.

"Кроме того, нужно уточнить у заказчика, сколько и какие летательные аппараты должны быть на борту корабля. Мы пока рассчитываем на те самолеты и вертолеты, которые сегодня стоят на вооружении морской авиации ВМФ России", – сказал Филиппов, уточнив, что "на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолетов и вертолетов и даже больше".

Кроме того, руководитель центра также не исключил размещения на кораблях новейших российских морских палубных беспилотников типа "Охотник", первый полет которого запланирован уже на 2019 год.

Ранее сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57.


Анастасия Воробьева

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ПАК ФА
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