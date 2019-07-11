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11.07.2019
bmpd.livejournal.com

Захваченные в Ливии противотанковые ракетные комплексы Javelin оказались французскими

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в А захваченные в Ливии "Джавелины" оказались французскими..

Напомню, что FGM-148 Javelin были захвачены в конце июня силами правительства национального согласия (ПНС) у ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара в отбитом Гарьяне примерно 75 км южнее столицы. Через этого город, взятый ЛНА в начале апреле при начале наступления на Триполи, шло основное снабжение и управление войск Хафтара под Триполи и там на складах разные трофеи были захвачены. Я изначально предполагал что "Джавелины" ОАЭ принадлежат, но как пишет The New York Times со ссылкой на свои источники, по серийным номерам выяснилось что ПТУР были поставлены Франции.

Один из "Джавелинов", захваченных в ПНС в Гарьяне

Французский источник The New York Times правда заявляет что Париж не передавал их силам Хафтара и они принадлежали французскому спецназу и были на складе, так как они оказались повреждены и временно хранились для последующего уничтожения. Но это объяснение тогда фактически ставит ситуацию таким образом, что там получается под Триполи на стороне ЛНА действует французский спецназ. Поддержка Францией Хафтара конечно не секрет, но Париж как-то старался не особо афишировать свое прямое участие в наступлении на Триполи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
ОАЭ
Франция
Продукция
Javelin ПТРК
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