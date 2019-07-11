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11.07.2019
Интерфакс-АВН

США планируют создать военную коалицию для защиты коммерческого судоходства

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Танкер Kokuta Courageous, атакованный в Оманском заливе.
Танкер Kokuta Courageous, атакованный в Оманском заливе.
Источник изображения: usni.org

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе, сообщают американские СМИ.

"Сейчас мы взаимодействуем с рядом стран, чтобы посмотреть, сможем ли мы создать коалицию, которая обеспечит свободу судоходства как в Ормузском проливе, так и в Баб-эль-Мандебском проливе ", - цитируют СМИ председателя Комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда.

По его словам, Пентагон разработал конкретный план, и в течение нескольких недель будет ясно, какие страны готовы присоединиться к усилиям США.

Как отметил Данфорд, во вторник он обсудил этот вопрос с исполняющим обязанности министра обороны США Марком Эспером и госсекретарем США Майком Помпео и они готовы предложить этот план союзникам.

"У нас есть довольно четкое представление о том, что мы хотим делать", - сказал он.

Данфорд предположил, что реализация планов США может начаться с небольшого количества участников, а после состав коалиции может быть расширен.

Он сказал, что главная роль американских военных будет заключаться в предоставлении разведывательной информации судам партнеров по коалиции, которые будут осуществлять патрулирование на уязвимых водных путях, таких как Ормузский пролив, а также Баб-эль-Мандебский пролив.

Инициатива была вызвана недавними нападениями на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Атаки произошли 12 мая, а затем 13 июня.

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Страны
Иран
Йемен
Оман
США
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