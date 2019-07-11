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11.07.2019
Интерфакс-АВН

Спасательный буксир Черноморского флота "Профессор Николай Муру" прошёл Суэцкий канал

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Спасательный буксир "Профессор Николай Муру"
Спасательный буксир "Профессор Николай Муру".
Источник изображения: © Минобороны России/CC BY 4.0

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошёл Суэцкий канал и вышел в Красное море, сообщает в среду штаб Чф.

"Профессор Николай Муру" впервые совершает морской переход из Новороссийска в Персидский залив", - говорится в сообщении.

В настоящее время экипажем буксира уже пройдены два пролива и три моря, впереди прохождение Красного моря и выход в Аравийское, уточняется в пресс-релизе.

Буксир Черноморского флота направляется в Персидский залив для обеспечения сборной команды российского Военно-морского флота, принимающей участие в международном конкурсе по водолазному многоборью "Глубина-2019", который пройдёт в начале августа на территории Исламской Республики Иран.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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