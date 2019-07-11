Адаптированные Су-57 смогут базироваться на новом российском авианосце

Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 смогут базироваться на новом авианосце при условии их адаптации к кораблю. Об этом сообщил в интервью "РИА Новости" руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

"Теоретически можно какое-то количество этих самолетов (Су-57. — Ред.) взять на борту при условии их "оморячивания", то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции. При работах по адаптации самолета это возможно", — сказал он.

В то же время Филиппов отметил, что пока воздушное судно не рассматривается в качестве самолета палубной авиации ВМФ РФ.

Также сообщается, что Крыловский государственный научный центр разработал новую концепцию неатомного многоцелевого авианосца для ВМФ РФ водоизмещением 40 тыс. т. Его стоимость составит 200 млрд рублей, время строительства — пять лет.

В конце июня Минобороны РФ подписало с холдингом "Сухой" контракт на поставку истребителей пятого поколения Су-57. В рамках договора соглашения оборонное ведомство получит 76 самолетов.