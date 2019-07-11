От атаки противника защитит "Сателлит"

ЦАМТО, 10 июля. Открытое акционерное общество "558 Авиационный ремонтный завод" является крупным предприятием по ремонту и модернизации современной военной авиатехники.

Специализируясь на ремонте и модернизации самолетов Су-22, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, Ан-2 и вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35), предприятие реализует концепцию диверсификации экспорта производимых товаров и оказываемых услуг и в настоящее время большое внимание уделяет производству авиационных компонентов и агрегатов, разработке радиоэлектронной аппаратуры для применения на летательных аппаратах.

Модернизированная авиатехника приобретает принципиально новые качества и боевые возможности: совершенствуются радиолокационный прицельный комплекс и навигационная система, значительно расширяется номенклатура вооружения, в состав которого вводятся новые ракеты "воздух-воздух", управляемые средства поражения наземных (морских) целей, совершенствуется информационно-управляющее поле кабины экипажа, которое дополняется многофункциональными цветными жидкокристаллическими индикаторами.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона, основными целями модернизации самолета Су-25(УБ) являются повышение боевой эффективности по уничтожению наземных и воздушных целей, а также расширение боевых возможностей штурмовика по круглосуточному и всепогодному ведению боевых действий высокой интенсивности, круга решаемых боевых задач по предназначению за счет использования современных средств спутниковой навигации, новых режимов навигации и принципиально нового программного обеспечения прицельно-навигационного комплекса.

Повышение боевого потенциала модернизированного Су-25(УБ) происходит за счет модернизации прицельно-вычислительного комплекса и системы управления оружием; расширения применяемых типов АСП; установки аппаратуры радиотехнической защиты "Сателлит-М2"; модернизации информационно-управляющего поля кабины; введения новых бортовых систем контроля, регистрации, документирования и обработки полетной информации.

Аппаратура индивидуальной радиотехнической защиты "Сателлит-М2" предназначена для защиты самолета от атак высокоточного радиоуправляемого оружия авиационных ракетных комплексов перехвата и зенитных ракетных комплексов противника, оснащенных полуактивными и активными радиолокационными головками наведения.

Аппаратура "Сателлит-М2" полностью автоматизирована, что позволяет выполнять боевые задачи, не отвлекая внимания летчика на управление постановкой помех радиоэлектронным средствам противника. После включения комплекс работает постоянно и не создает помех собственным радиоэлектронным средствам самолета-носителя. В процессе функционирования автоматически производится анализ сигнальной обстановки, контроль функционирования аппаратуры с индикацией его результатов на пульте управления, регистрация параметров и результатов своей работы.

Принцип действия аппаратуры основан на приеме зондирующих радиолокационных сигналов, их обработке, наделении помеховой модуляцией и ретрансляции этих сигналов. В итоге, воздействие помех нарушает работу угломерных и дальномерных каналов радиоэлектронных средств систем управления оружием самолетов-перехватчиков и зенитных ракетных комплексов.

Данная современная концепция радиоэлектронной защиты предполагает скрытое, на сигнальном уровне, воздействие на радиолокационные станции управления оружием противника. При этом на экранах РЛС противника не появляется демаскирующих признаков постановки помех и боевые расчеты не прибегают к тактическим и техническим методам защиты от них.

Материал опубликован в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 год).