Войти
11.07.2019
ЦАМТО

От атаки противника защитит "Сателлит"

791
0
+4
talisman3
Бортовой комплекс обороны (средство радиоэлектронная борьбы - РЭБ) "Талисман" ("Сателлит" - экспорт) Источник: http://defin.by/.

ЦАМТО, 10 июля. Открытое акционерное общество "558 Авиационный ремонтный завод" является крупным предприятием по ремонту и модернизации современной военной авиатехники.

Специализируясь на ремонте и модернизации самолетов Су-22, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, Ан-2 и вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35), предприятие реализует концепцию диверсификации экспорта производимых товаров и оказываемых услуг и в настоящее время большое внимание уделяет производству авиационных компонентов и агрегатов, разработке радиоэлектронной аппаратуры для применения на летательных аппаратах.

Модернизированная авиатехника приобретает принципиально новые качества и боевые возможности: совершенствуются радиолокационный прицельный комплекс и навигационная система, значительно расширяется номенклатура вооружения, в состав которого вводятся новые ракеты "воздух-воздух", управляемые средства поражения наземных (морских) целей, совершенствуется информационно-управляющее поле кабины экипажа, которое дополняется многофункциональными цветными жидкокристаллическими индикаторами.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона, основными целями модернизации самолета Су-25(УБ) являются повышение боевой эффективности по уничтожению наземных и воздушных целей, а также расширение боевых возможностей штурмовика по круглосуточному и всепогодному ведению боевых действий высокой интенсивности, круга решаемых боевых задач по предназначению за счет использования современных средств спутниковой навигации, новых режимов навигации и принципиально нового программного обеспечения прицельно-навигационного комплекса.

Повышение боевого потенциала модернизированного Су-25(УБ) происходит за счет модернизации прицельно-вычислительного комплекса и системы управления оружием; расширения применяемых типов АСП; установки аппаратуры радиотехнической защиты "Сателлит-М2"; модернизации информационно-управляющего поля кабины; введения новых бортовых систем контроля, регистрации, документирования и обработки полетной информации.

Аппаратура индивидуальной радиотехнической защиты "Сателлит-М2" предназначена для защиты самолета от атак высокоточного радиоуправляемого оружия авиационных ракетных комплексов перехвата и зенитных ракетных комплексов противника, оснащенных полуактивными и активными радиолокационными головками наведения.

Аппаратура "Сателлит-М2" полностью автоматизирована, что позволяет выполнять боевые задачи, не отвлекая внимания летчика на управление постановкой помех радиоэлектронным средствам противника. После включения комплекс работает постоянно и не создает помех собственным радиоэлектронным средствам самолета-носителя. В процессе функционирования автоматически производится анализ сигнальной обстановки, контроль функционирования аппаратуры с индикацией его результатов на пульте управления, регистрация параметров и результатов своей работы.

Принцип действия аппаратуры основан на приеме зондирующих радиолокационных сигналов, их обработке, наделении помеховой модуляцией и ретрансляции этих сигналов. В итоге, воздействие помех нарушает работу угломерных и дальномерных каналов радиоэлектронных средств систем управления оружием самолетов-перехватчиков и зенитных ракетных комплексов.

Данная современная концепция радиоэлектронной защиты предполагает скрытое, на сигнальном уровне, воздействие на радиолокационные станции управления оружием противника. При этом на экранах РЛС противника не появляется демаскирующих признаков постановки помех и боевые расчеты не прибегают к тактическим и техническим методам защиты от них.

Материал опубликован в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 год).

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-2
Ми-17
Ми-24
Ми-35
Ми-8
МиГ-29
Су-22
Су-25
Су-27
Су-30
Талисман
Похожие новости
22.05.2017
Белорусский завод заключил контракт с "Вертолетами России" на ремонт Ми-8 и Ми-17
30.09.2014
ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» предлагает высокое качество ремонта авиатехники и ее глубокую модернизацию
20.06.2012
"Оборонка" Белоруссии: от России никуда не деться
14.06.2012
Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии
29.06.2011
Европейские санкции: снова мимо цели
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:41
  • 35
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор