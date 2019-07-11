Войти
11.07.2019
ЦАМТО

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" покинул Балтийск

425
0
0
Курсанты ВМФ РФ
Курсанты ВМФ РФ на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 10 июля. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", завершил заход в главную базу Балтийского флота и продолжил дальний штурманский поход.

Во время стоянки в Балтийске на корабль, для прохождения морской практики, прибыли 110 курсантов Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им. Кузнецова, кроме того были пополнены запасы воды, топлива и продовольствия.

Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ. Всего на борту "Перекопа" находится более двухсот курсантов, а также преподаватели военных ВУЗов. Руководит практикой начальник филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им.Кузнецова (г.Калининград) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В ходе морского похода кораблю предстоит пройти более 20 тысяч морских миль, он побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути. В это время курсанты пройдут практику по штурманским дисциплинам, будут совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

Кроме того, с курсантами будет проведен ряд тренировок на современном учебном тренажере "Регель", смонтированном на корабле. После завершения обучения будущие офицеры на борту корабля, сдадут зачеты по специальности и различным морским дисциплинам.

Для обучения на корабле созданы специальные классы и тренажерные комплексы. "Перекоп" имеет астрономическую палубу, отсек борьбы за живучесть корабля и шестивесельные ялы. Морскую практику на нем могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей. Во время перехода корабль посетит крупные порты в Российской Федерации, где совершит две-три замены курсантов военно-морских вузов. В прошлом году, стажировку на его борту прошли свыше тысячи человек, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВМА Кузнецова
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
18.05.2018
День Балтийского флота. Досье
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
19.05.2017
День Балтийского флота. Досье
09.07.2015
Зенитчики ЗВО в 2015 году получат комплексы С-400 и "Панцирь-С"
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 18:41
  • 35
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 11.07 18:37
  • 48
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 11.07 18:33
  • 3
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
  • 11.07 17:57
  • 1914
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.07 17:49
  • 3
Массовое десантирование в рамках военных учений в Крыму прикроют с воздуха Су-27 и Су-25
  • 11.07 17:26
  • 3
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
  • 11.07 15:23
  • 2
Украинец пожаловался на несправедливое отношение к военным пенсионерам в США
  • 11.07 14:46
  • 2
Серийные Су-57 получат новые ракеты - КТРВ
  • 11.07 12:46
  • 61
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 11.07 11:31
  • 7748
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.07 11:20
  • 8
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
  • 11.07 10:51
  • 62
Ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" планируют завершить на год позже
  • 11.07 10:20
  • 271
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 11.07 10:16
  • 98
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 11.07 09:12
  • 1
В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор