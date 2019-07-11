Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" покинул Балтийск

ЦАМТО, 10 июля. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", завершил заход в главную базу Балтийского флота и продолжил дальний штурманский поход.

Во время стоянки в Балтийске на корабль, для прохождения морской практики, прибыли 110 курсантов Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им. Кузнецова, кроме того были пополнены запасы воды, топлива и продовольствия.

Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ. Всего на борту "Перекопа" находится более двухсот курсантов, а также преподаватели военных ВУЗов. Руководит практикой начальник филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им.Кузнецова (г.Калининград) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В ходе морского похода кораблю предстоит пройти более 20 тысяч морских миль, он побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути. В это время курсанты пройдут практику по штурманским дисциплинам, будут совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

Кроме того, с курсантами будет проведен ряд тренировок на современном учебном тренажере "Регель", смонтированном на корабле. После завершения обучения будущие офицеры на борту корабля, сдадут зачеты по специальности и различным морским дисциплинам.

Для обучения на корабле созданы специальные классы и тренажерные комплексы. "Перекоп" имеет астрономическую палубу, отсек борьбы за живучесть корабля и шестивесельные ялы. Морскую практику на нем могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей. Во время перехода корабль посетит крупные порты в Российской Федерации, где совершит две-три замены курсантов военно-морских вузов. В прошлом году, стажировку на его борту прошли свыше тысячи человек, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).