В Санкт-Петербурге начинает свою работу IX Международный военно-морской салон MBMC-2019

ЦАМТО, 10 июля. IX Международный военно-морской салон (MBMC-2019) пройдет с 10 по 14 июля 2019 года в Санкт-Петербурге (выставочный комплекс "Ленэкспо" – причальный комплекс "Морской вокзал").

Согласно официальному пресс-релизу Оргкомитета МВМС-2019, салон проводится на основании распоряжения правительства РФ от 30 октября 2017 г. №2403-р.

Организатор МВМС-2019 – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Салон проводится при участии Министерства обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт". Устроитель – ООО "Морской Салон".

Организационный комитет по подготовке и проведению МВМС-2019 возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

Формат салона позволяет объединить в едином выставочном пространстве:

- экспозицию образцов продукции предприятий;

- демонстрацию вооружения и военно-морской техники;

- конференции, семинары, круглые столы, презентации;

- посещение предприятий оборонно-промышленного комплекса и VIP-переговоры.

Тематика салона включает: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии. Значительные площади экспозиции занимают предприятия судового машиностроения и морского приборостроения, компании, поставляющие судовое комплектующее оборудование, электронные компоненты, информационные технологии, оказывающие консалтинговые, финансовые и страховые услуги.

Экспозиционно-выставочный раздел разместился в павильонах выставочного комплекса "Ленэкспо" обшей площадью свыше 15000 кв. метров, на открытых площадях и акватории Финского залива, а также у причалов Морского вокзала.

Как ожидается, IX Международный военно-морской салон посетят 49 официальных делегаций из 35 государств.

По данным Оргкомитета, зарегистрировано 353 участника МВМС-2019, из них 28 иностранных компаний из 19 стран.

Среди участников: АО "ОСК", ГК "Ростех", АО "Концерн ЦНИИ "Электроприбор", АО "НПО "Аврора", АО "Центр технологии судостроения и судоремонта", ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз", АО Судостроительный завод "Вымпел", ПАО "Ярославский судостроительный завод", АО "Концерн "Океанприбор", АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение, ОАО "Концерн "Морское подводное оружие-Гидроприбор", ФГУП "ЦНИИ КМ "Прометей", АО "Машиностроительный завод "Армалит", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Акционерный банк "Россия", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Концерн "Моринформсистема-Агат", ФГУП "Крыловский государственный научный центр", ООО "НПП "Контактмодуль" (Республика Беларусь), BrahMos Aerospace (Индия), BunSun Electronics Co. Ltd. (Китай), EAO AG (Швейцария), Icotek GmbH (Германия), ODU GmbH & Co. KG (Германия), SonarTech Co., Ltd (Республика Корея) и другие.

В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории представлены 17 кораблей, катеров и судов из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России, в том числе:

- фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов";

- корвет проекта 20380 "Стойкий";

- малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи";

- малый ракетный корабль проекта 21631"Серпухов";

- малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков";

- десантный катер проекта 21820 "Мичман Лермонтов";

- транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510 "Д-2110";

- патрульный катер проекта 12150 "П-389";

- безэкипажный катер типа "Сканда";

- большой гидрографический катер проекта 19920 "Евгений Гницевич";

- многофункциональный модульный катер проекта 23370 "Валерий Рождественский";

- рейдовый водолазный катер проекта 23040 "РВК-1064";

- морской буксир проекта 02790 "МБ-96";

- судно на воздушной подушке СНВ П-900;

- пограничный патрульный корабль 2 ранга проекта 22120;

- пограничный сторожевой катер 1 ранга проекта 12200;

- пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12150,

а также 21 катер предприятий-участников салона.

В рамках конгрессно-делового раздела состоятся мероприятия на территории выставочного комплекса и в АО "Судостроительный завод "Северная верфь", будет проведено более 20 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции:

- Деcятая Международная конференция "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях" NSN’2019

- XX Международная научно-практическая конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК "Информационные технологии в судостроении-2019";

- PLM-ФОРУМ-2019 "Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка";

- Пятая международная научно-практическая конференция "Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем" (ИКМ МТМТС-2019).

При поддержке парусного союза Санкт-Петербурга будет проведена, ставшая традиционной, детская парусная регата на приз Международного военно-морского салона МВМС-2019, сообщается в пресс-релизе Оргкомитета салона (www.navalshow.ru).

Рособоронэкспорт на МВМС-2019

Как сообщила пресс-служба Рособоронэкспорта, в рамках Международного военно-морского салона МВМС-2019 российский спецэкспортер представит иностранным заказчикам новые образцы российской военно-морской техники.

"Сегодня Россия присутствует практически во всех сегментах мирового рынка военно-морской техники, и мы способны обеспечить потребности любого заказчика. Рособоронэкспорт поставляет корабли различных классов, начиная c кораблей океанской зоны действия до патрульных катеров и десантно-штурмовых лодок, а также полный набор вооружения и техники для них. Кроме того, мы готовы к трансферу технологий в данной области и имеем компетенции в строительстве и оснащении береговых инфраструктурных объектов, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Портфель заказов Рособоронэкспорта в части продукции для ВМС превышает 5 млрд. долл., что на несколько лет вперед обеспечивает загрузку предприятий, которые в рамках импортозамещения добились возможности строить корабли полностью из российских комплектующих. Отдельно хочу отметить успехи завода "ОДК-Сатурн" из Ярославской области, наладившего выпуск газотурбинных двигателей, в том числе для экспортируемой нами техники".

В 2019 году по приглашению Рособоронэкспорта в Санкт-Петербург приедут 23 иностранные делегации, представляющие военно-морские силы стран-партнеров.

Представителей иностранных заказчиков на Международном военно-морском салоне ждет ряд интересных новинок. Производители покажут натурные образцы берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", 57-мм автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М, различных кораблей российского производства, в том числе малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э".

Кроме того, для иностранных делегаций будут проведены презентации наиболее востребованных на рынке образцов, в том числе фрегата "Гепард-3.9" и малого сторожевого корабля проекта 20382 "Тигр" в новом экспортном облике, противоминного корабля базовой зоны проекта 12701Э, патрульного корабля проекта 22160, скоростного патрульного катера проекта 12150 "Мангуст", транспортно-десантного катера БК-16, а также подводных лодок проекта 636 и "Амур-1650", оснащаемых ракетными системами Club-S.

В пресс-службе российского спецэкспортера отметили, что Рособоронэкспорт видит рост и углубление интереса рынка к комплексному сервисному обслуживанию поставляемых вооружения и военной техники, в том числе и по военно-морской тематике.

Справка ЦАМТО: мировой рынок военно-морской техники

К открытию IX Международного военно-морского салона МВМС-2019 в Санкт-Петербурге ЦАМТО публикует статистический материал структуре ВМТ в общемировом балансе экспорта/импорта ВиВТ в 2010-2017 гг. и прогноз на 2018-2021 гг.

Структура поставок ВМТ рассмотрена по трем категориям: боевые надводные корабли основного класса (БНК ОК), подводные лодки, катера всех типов и малые десантные корабли. В категорию БНК ОК входят надводные корабли класса "корвет" и выше.

Структура ВМТ в общемировых поставах ВиВТ в 2010-2017 гг.

В целом общий объем мирового экспорта ВиВТ в 2010-2017 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 539,825 млрд. долл., в том числе в 2010 году – 53,327 млрд. долл., в 2011 году – 58,741 млрд. долл., в 2012 году – 56,886 млрд. долл., в 2013 году – 55,471 млрд. долл., в 2014 году – 68,087 млрд. долл., в 2015 году – 71,662 млрд. долл., в 2016 году – 85,991 млрд. долл. и в 2017 году – 89,659 млрд. долл.

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2010-2017 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 173,689 млрд. долл. (32,2% от объема продаж всех категорий ВиВТ);

2. Вертолетная техника – 86,758 млрд. долл. (16,1%);

3. Военно-морская техника – 67,936 млрд. долл. (12,6%);

4. Средства ПВО – 53,603 млрд. долл. (9,9%);

5. Бронетанковая техника – 48,610 млрд. долл. (9,0%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 22,632 млрд. долл. (4,2%);

7. Беспилотные летательные аппараты – 9,883 млрд. долл. (1,8%).

На все другие типы ВиВТ пришлось 76,714 млрд. долл. (14,2%).

Военно-морская техника

В период 2010-2017 гг. объем мировых поставок ВМТ оценивается в сумму 67,936 млрд. долл., что составляет 12,6% от объема продаж по всем категориям вооружений.

В целом за период 2010-2017 гг. доля продаж ВМТ в структуре мировых поставок ВиВТ колебалась в пределах от минимального значения 8,3% в 2011 году до максимального значения 16,3% в 2017 году.

По фактическому стоимостному объему продаж ВМТ за рассматриваемый период максимальное значение было зафиксировано в 2017 году – 14,602 млрд. долл., минимальное – в 2011 году (4,895 млрд. долл.). Резкий рост рынка экспортных продаж в данном сегменте имел место в последние 5 лет (2013-2017 гг.).

Лидером продаж в сегменте ВМТ являются боевые надводные корабли основного класса (БНК ОК) – 33,291 млрд. долл. в период 2010-2017 гг., что составляет 49% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок БНК ОК за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2017 год – 6,703 млрд. долл., минимальный – на 2010 год – 2,395 млрд. долл.

Второе место в сегменте ВМТ занимают катера и малые десантные корабли – 19,615 млрд. долл. в период 2010-2017 гг., что составляет 28,87% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок катеров и малых десантных кораблей за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2017 год – 3,753 млрд. долл., минимальный – на 2010 год (1,324 млрд. долл.). В последние пять лет имел место очень резкий рост объемов продаж в данном сегменте.

Третье место в сегменте ВМТ занимают подводные лодки – 15,030 млрд. долл. в период 2010-2017 гг., что составляет 22,12% от общего объема продаж ВМТ. Наибольший объем поставок подводных лодок за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на 2017 год – 4,145 млрд. долл., минимальный – на 2013 год – всего 95 млн. долл.

ВМТ в структуре общемировых поставок ВиВТ в 2018-2021 гг. (прогноз)

По стоимостному параметру (с учетом имеющегося портфеля заказов и намерений по закупке ВиВТ) объемы экспортных продаж по периоду 2018-2021 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 149,620 млрд. долл. (38,9%);

2. Вертолетная техника – 51,638 млрд. долл. (13,4%);

3. Военно-морская техника – 49,740 млрд. долл. (12,9%);

4. Бронетанковая техника – 36,572 млрд. долл. (9,5%);

5. Средства ПВО – 32,938 млрд. долл. (8,6%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 9,741 млрд. долл. (2,53%);

7. Беспилотные летательные аппараты – 9,510 млрд. долл. (2,47%).

На все другие типы ВиВТ приходится 44,881 млрд. долл. (11,7%).

В предстоящие 4 года (2018-2021 гг.) в структуре мирового военного экспорта произойдут изменения. В частности, снизится долевой объем продаж вертолетной техники, средств ПВО и техники РАВ, а долевой объем экспорта авиационной техники значительно возрастет. Ожидается небольшое увеличение долевого объема продаж по категориям БЛА, ВМТ и бронетехника.

Военно-морская техника

Категория "военно-морская техника" сохранит за собой третье место в рейтинге в 2018-2021 гг. с небольшим увеличением долевого показателя (на 0,3%). В 2010-2017 гг. объем мировых продаж в данной категории составил 67,936 млрд. долл. (12,6% рынка, в том числе 42,783 млрд. долл. в 2014-2017 гг. и 25,153 млрд. долл. в 2010-2013 гг.). В 2018-2021 гг. объем мировых продаж ВМТ оценивается ЦАМТО в 49,7409 млрд. долл. (12,9% рынка).

В расчет включены поставки новых кораблей, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения контрактов.

Согласно уже заключенным контрактам, тендерам, а также намерениям по прямой закупке объем экспорта военно-морской техники в 2018 году составит, по оценке ЦАМТО, 11,742 млрд. долл. (12,7% в общем балансе мировых продаж), в 2019 году – 9,907 млрд. долл. (10,8%), в 2020 году – 11,653 млрд. долл. (12,6%), в 2021 году – 16,438 млрд. долл. (15,1%).

Лидерство по объему продаж в сегменте военно-морской техники в 2018-2021 гг. сохранят за собой боевые надводные корабли основного класса (БНК ОК) – 29,133 млрд. долл., что составляет 58,57% от общего прогнозируемого объема продаж ВМТ в 2018-2021 гг. В эту категорию включены корабли класса "корвет" и выше. По годам объем экспорта БНК ОК (при условии соблюдения изначально заявленных графиков поставок) прогнозируется следующим образом: 7,250 млрд. долл. в 2018 году, 5,753 млрд. долл. в 2019 году, 6,568 млрд. долл. в 2020 году и 9,562 млрд. долл. в 2021 году.

Второе место занимают неатомные подводные лодки – 11,079 млрд. долл. в 2018-2021 гг. (22,27% в общем балансе поставок ВМТ). По годам объем экспорта НАПЛ прогнозируется в объемах: 1,805 млрд. долл. в 2018 году, 2,040 млрд. долл. в 2019 году, 2,781 млрд. долл. в 2020 году и 4,453 млрд. долл. в 2021 году.

Третье место в сегменте ВМТ по стоимости поставок в 2018-2021 гг. займут катера (учтены все типы катеров) – 9,528 млрд. долл. (19,15% в общем балансе поставок ВМТ). По годам объем экспорта в данной категории прогнозируется следующим образом: 2,686 млрд. долл. в 2018 году, 2,113 млрд. долл. в 2019 году, 2,305 млрд. долл. в 2020 году и 2,423 млрд. долл. в 2021 году.

Более подробные материалы по статистики экспорта/импорта военно-морской техники размещены в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделах "Выставки вооружений" и "Текущие аналитические материалы".