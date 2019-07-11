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11.07.2019
ТАСС

В Крыловском научном центре рассказали о подлодках будущего

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Валерий Половинкин
Валерий Половинкин.
Источник изображения: © ФГУП "Крыловский государственный научный центр"

Субмарины станут безэкипажными и, возможно, будут похожи на летающие тарелки, считает глава центра Валерий Половинкин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Внешний вид подводных лодок будущего будет кардинально отличаться от облика современных субмарин. Об этом ТАСС сообщил в среду на Международном военно-морском салоне научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.

"Подводные лодки будущего будут иметь обводы, кардинально отличающиеся от современных субмарин. Возможно, они будут даже походить на летающие тарелки. И, конечно, они будут безэкипажными", - сказал он, отвечая на вопрос, ведет ли центр работы по созданию концепт-проектов перспективных подлодок.

По словам Половинкина, они провели одно из заседаний ученого совета, на котором открыли двери для фантазии. "Там специалисты одного из наших отделений предложили варианты принципиально новых обводов корпуса", - сообщил ученый.

"Сегодня возможности дальнейшего уменьшения шумов, обеспечения скрытности достигли определенного порога, когда традиционные формы с точки зрения любых дальнейших изысканий уже ни к каким приличным результатам не приведут. Поэтому, конечно, мы рассматриваем несколько отличные обводы, они могут быть совершенно другими", - сказал он.

Он рассказал, что еще генеральный конструктор, бывший руководитель Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Георгий Чернышев и генеральный конструктор атомных подводных крейсеров стратегического назначения Евгений Ковалев рисовали обводы подводных лодок и в виде летающих тарелок, и в других формах.

"То есть в принципе сегодня мир стоит на пороге отхода от традиционных обводов корпусов подводных лодок. Мы не в стороне от этого процесса. И, конечно, у нас есть кое-какие разработки, но они еще сегодня проходят этап осмысления", - подчеркнул он.

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  • В новости упоминаются
Компании
Малахит С-ПМБМ
ЦНИИ им. Крылова
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